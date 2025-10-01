ETV Bharat / state

निको प्रबंधन पर सौतेला व्यवहार का आरोप, ग्रामीण परिवहन संघ का हंगामा

नारायणपुर: जिले के ग्राम छोटे डोंगर में बुधवार दोपहर बड़ा हंगामा देखने को मिला, जब नवगठित ग्रामीण परिवहन संघ के सैकड़ों सदस्य जायसवाल निको प्रबंधन के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए उसके क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन पर उतरे. ग्रामीण परिवहन संघ का आरोप है कि लौह अयस्क परिवहन में उन्हें हाशिए पर रखा जा रहा है और उनकी गाड़ियों को लोडिंग नहीं दी जा रही. संघ के पदाधिकारियों ने इसे स्पष्ट रूप से सौतेला व्यवहार करार देते हुए कंपनी को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया है.

खनन और परिवहन का पृष्ठभूमि: नारायणपुर जिले का छोटेडोंगर इलाका लौह अयस्क खनन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. यहां स्थित आमदाई माइंस से रोजाना सैकड़ों टन लौह अयस्क का उत्पादन और परिवहन किया जाता है. खनन गतिविधियों को गति देने के लिए परिवहन कंपनियों और स्थानीय ट्रांसपोर्ट यूनियनों की अहम भूमिका होती है. लंबे समय से यहां लौह अयस्क परिवहन का जिम्मा एक निजी ट्रांसपोर्टर कंपनी और मालक परिवहन संघ संयुक्त रूप से संभाल रहे हैं.

इसी व्यवस्था के अंतर्गत जिले के कई स्थानीय वाहन मालिक भी अपने ट्रक लगाकर परिवहन कार्य से जुड़े हुए हैं. लेकिन सभी को समान अवसर न मिलने की शिकायतें समय-समय पर उठती रही हैं.

ग्रामीणों का नया संघ: स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि मालक परिवहन संघ में मनमानी और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है. इसी असंतोष को देखते हुए ग्रामीणों ने सभी नियम-कायदों का पालन करते हुए नया संगठन खड़ा किया और उसका नाम रखा ग्रामीण परिवहन संघ.

ग्रामीण परिवहन संघ का कहना है कि उन्होंने पंजीयन की प्रक्रिया पूरी की और कंपनी प्रबंधन से कई दौर की चर्चा भी की. शुरुआती स्तर पर जायसवाल निको के अधिकारियों ने लोडिंग उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था. लेकिन अब जब वाहनों की वास्तविक तैनाती की बात आती है, तो प्रबंधन अपने वादे से मुकर रहा है.

प्रबंधन पर सौतेले व्यवहार का आरोप: ग्रामीण परिवहन संघ के सदस्यों का आरोप है कि जायसवाल निको प्रबंधन सिर्फ पुराने मालक परिवहन संघ को ही मान्यता दे रहा है और नए संघ की अनदेखी कर रहा है. ग्रामीणों के अनुसार, जब उन्होंने इस फैसले को लिखित में देने की मांग की, तो प्रबंधन ने कोई जवाब नहीं दिया और चुप्पी साध ली. संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि यह न केवल ग्रामीणों के अधिकारों का हनन है, बल्कि स्थानीय निवासियों को रोजगार से वंचित करने की साजिश भी है.

प्रदर्शन और नारेबाजी:

1 अक्टूबर की दोपहर करीब दो बजे सैकड़ों ग्रामीण छोटे डोंगर स्थित जायसवाल निको के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की और लोडिंग देने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. ग्रामीणों का कहना है कि वे शांति और नियम-कानून के तहत अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.

अल्टीमेटम और चेतावनी: