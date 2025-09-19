ETV Bharat / state

खेलो झारखंड से गांव के खिलाड़ियों को काफी उम्मीदें, हजारीबाग में विभिन्न खेलों में छात्रों ने दिखाया दम

हजारीबाग में खेलो झारखंड का आयोजन किया गया है. हजारीबाग कॉलेज मैदान में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं.

Sports Competition In Hazaribag
हजारीबाग कॉलेज मैदान में खेलते छात्र. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 19, 2025 at 8:39 PM IST

2 Min Read
हजारीबागः झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से "खेलो झारखंड" का आयोजन किया जा रहा है. इसे लेकर हजारीबाग कॉलेज मैदान में खिलाड़ियों का महाकुंभ लगा है. ग्रामीण क्षेत्र से आकर छात्र-छात्राएं खेलों में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं.

ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है. उन्हें उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है. इसे देखते हुए झारखंड सरकार ने खेलो झारखंड का आयोजन किया है. हजारीबाग में इसके तहत विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है. प्रतियोगिता में बेहतर करने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर करने वालों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा.

हजारीबाग में खेलो झारखंड प्रतियोगिता में शामिल छात्रों का बयान और जानकारी देते शिक्षक. (वीडियो-ईटीवी भारत)

खिलाड़ियों में दिखा गजब का उत्साह

विभिन्न प्रखंडों से जिला मुख्यालय पहुंचे खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह नजर आया. खिलाड़ियों ने कहा कि गांव में उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है. खेलो झारखंड के जरिए खेलने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है. उन्होंने कहा कि उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलने से कई खिलाड़ियों की प्रतिभा दबकर रह जाती है.

बेहतर करने वालों का स्टेट लेवल पर सलेक्शन

वहीं आयोजक भी कहते हैं कि खेलो झारखंड के तहत विभिन्न खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है. प्रखंड स्तर से विभिन्न विद्यालय से खिलाड़ी चयनित होकर जिला तक पहुंचे हैं. जो बेहतर खेलेंगे उनका चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा. राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी बेहतर करते हैं उन्हें राष्ट्रीय स्तर में खेलने का मौका मिलता है.

Sports Competition In Hazaribag
हजारीबाग में खेलो झारखंड के शुभारंभ पर मंचासीन पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

कहा जाए तो गांव के खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की जा रही है . बरसात के कारण थोड़ी समस्या हो रही है, लेकिन इस मानसून ने खिलाड़ियों का उत्साह सिर चढ़कर बोल रहा है. खेलेगा झारखंड तभी तो बढ़ेगा झारखंड. ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को खेलो झारखंड से काफी उम्मीदें हैं.

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

