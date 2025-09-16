ETV Bharat / state

खूंटी का कोचा बना क्लाइमेट स्मार्ट गांव, ग्रामीण विकास मंत्री ने किया उद्घाटन

एफपीओ के माध्यम से प्रोसेसिंग किए गए उत्पादों की मार्केटिंग भी की जाएगी. कोचा गांव के किसानों और महिला समूह के लोगों को उम्मीद है कि अब इस क्षेत्र से पलायन भी रुकेगा और आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा. गांव की महिलाओं ने बताया कि परिवर्तन दिख रहा है. उन्हें रोजगार और काम मिल रहा है, अब आगे देखना है कि यह परिवर्तन कितना व्यापक होता है.

इसके साथ ही गांव में महिला और युवा किसानों की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, विभिन्न प्रोसेसिंग यूनिट भी बहाल की गई है, जिसमें सरसों और धान की प्रोसेसिंग यूनिट, लाह की प्रोसेसिंग यूनिट और अन्य वनोत्पादों की प्रोसेसिंग यूनिट शामिल है. कोचा गांव आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और पूरा गांव आर्थिक आजीविका में महत्वपूर्ण बढ़त बना चुका है.

तोरपा प्रखंड के कोचा गांव में सोलर आधारित संरचनाओं के उद्घाटन से पूरा गांव क्लाइमेट स्मार्ट गांव के रूप में अपनी पहचान बना चुका है. इस गांव के 110 परिवार सोलर लाइट से रोशन हुए हैं. इसके साथ ही प्रत्येक परिवार एक फैन भी चला रहा है. सोलर आधारित लाइट और फैन की उपलब्धता से गांव अब पावर कट की समस्या से बाहर आ गया है.

खूंटी: समुदाय आधारित क्लाइमेट स्मार्ट गांव के तहत खूंटी के तोरपा प्रखंड के कोचा गांव में क्लाइमेट स्मार्ट गांव का उद्घाटन हुआ. जिसके तहत सोलर संचालित लिफ्ट इरिगेशन, हर घर में सोलर लाइट, सोलर पंखा का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके साथ ही धान से चावल बनाने की प्रोसेसिंग यूनिट, लाह प्रोसेसिंग यूनिट, तेल उत्पादक यूनिट समेत कई समुदाय आधारित योजनाओं की सौगात ग्रामीणों को दी गई.

तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि मंत्री बनने के साथ ही उन्होंने तोरपा प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में विकास की नींव रख दी थी और लगातार खूंटी के विकास के लिए प्रयासरत हैं. विधायक ने कहा कि कोचा गांव की तस्वीर आज इसलिए बदल रही है कि सबसे पहले यहां की महिलाओं ने नशाबंदी को अपने क्षेत्र में लागू किया.

प्रदान जैसी संस्थाएं सरकार के साथ मिलकर विकास का बेहतर विकल्प ग्रामीणों को दे रहे हैं. सोलर आधारित संसाधनों के इस क्षेत्र में बहाल होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन रुकेगा. आज कोचा गांव में प्रदान संस्था द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है. गांव में काम होते हुए देखा गया. निश्चित ही परिवर्तन होगा: कालीचरण मुंडा, सांसद

पारंपरिक खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का बेहतरीन उदाहरण

वहीं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बताया कि खूंटी की पहचान, भगवान बिरसा मुंडा से रही है इसलिए मेरा जुड़ाव भी रहा है. उन्होंने कहा कि यहां कोचा गांव में जो व्यवस्था की गई है, वह पारंपरिक खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का बेहतरीन उदाहरण है. पारंपरिक तरीके से खेतीबारी होती है लेकिन जब उसमें थोड़ी सी तकनीक जुड़ जाती है तो जीवन कितना आसान हो जाता है, यह यहां स्पष्ट दिखाई देता है.

रंग लाई समुदाय आधारित योजना

ईश्वर ने जल, जंगल और जमीन दिया है. जब इन्हीं नदी और पोखरों पर सोलर पंप या लिफ्ट एरिगेशन के पंप लगाए जाते हैं और खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है, जिससे किसान एक फसल की जगह तीन फसल कर सकते हैं, यही असली उन्नति है. जिस समझदारी से समुदाय आधारित योजना बनाई गई है, वह सराहनीय है. महिलाएं पारंपरिक तरीके से खेती करेंगी लेकिन धान का छिलका हटाने या लाह से बटन बनाने के लिए मशीनों का उपयोग करेंगी, घरों में सोलर ऊर्जा होगी और उससे ही मशीन चलेगी.

सफल मॉडल को हर गांव में पहुंचाने की जरूरत

मंत्री ने आगे कहा कि यह सामूहिक प्रयास वाकई प्रेरणादायी है. इस योजना को सफल बनाने के लिए, मैं प्रदान संस्था और सहयोगी संस्था को विशेष धन्यवाद देती हूं, यहां जो मॉडल बनाया गया है, उसे हर गांव तक पहुंचाने का प्रयास होना चाहिए. मंत्री के रूप में मैं आश्वस्त करती हूं कि कोचा गांव की यह व्यवस्था सही ढंग से संचालित हो और यदि एक साल तक सफलतापूर्वक चले तो इसे सरकारी योजना के रूप में आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करूंगी.

समुदाय आधारित क्लाइमेट स्मार्ट गांव में बतौर मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पाण्डेय सिंह, खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा, तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया, तोरपा प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, मुखिया समेत प्रदान और सहयोगी संस्था श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.

