रन फॉर फन: डीएवी चिरमिरी में मैराथन का आयोजन, स्वास्थ्य का संदेश लेकर दौड़े बच्चे

आयोजन के मुख्य अतिथि साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड चिरमिरी के क्षेत्रीय प्रबंधक रहे.

MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
रन फॉर फन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 12, 2025 at 1:17 PM IST

3 Min Read
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: डीएवी पब्लिक स्कूल चिरमिरी में रन फॉर फन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छात्र-छात्राओं ने मैराथन दौड़ में भाग लिया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को खेल और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था. मैराथन दौड़ चार वर्गों में आयोजित की गई. आयोजन मेंं छोटे बच्चों से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों ने भाग लिया.

डीएवी पब्लिक स्कूल चिरमिरी में रन फॉर फन: प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को विजेता कप और मेडल से सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड चिरमिरी ओपन कास्ट के उप क्षेत्रीय प्रबंधक मनीष सिंह मौजूद रहे, मुख्य अतिथि ने छात्रों को खेल और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया.

स्वास्थ्य का संदेश लेकर दौड़े बच्चे (ETV Bharat)

इस प्रकार के आयोजन से छात्रों में खेल और प्रतिस्पर्धा की भावना बनती है. सभी छात्रों को खेलों में भाग लेने और अपने कौशल को विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए. अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमें बीमारियों से परेशान होने की जरुरत नहीं पड़ेगी: एस के पांडेय, प्रिंसिपल, डीएवी पब्लिक स्कूल, चिरमिरी


स्वास्थ्य का संदेश लेकर दौड़े बच्चे: रन फॉर फन आयोजन में छात्र खेल और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश लेकर दौड़े. कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को अपने कौशल को विकसित करने और खेल भावना को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान किया.

स्वास्थ्य का संदेश लेकर दौड़े बच्चे (ETV Bharat)
स्वास्थ्य का संदेश लेकर दौड़े बच्चे (ETV Bharat)

इस तरह का आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए. पिछले साल भी मैं सेकेंड आई थी इस साल भी मैं सेकेंड पॉजिशन पर रही. स्कूल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो इस तरह का आयोजन हर साल करवाती है: छात्र

मैराथन में मैं पहले नंबर पर आया. इस तरह के आयोजन से हमारी खेल भावना बढ़ती है. आयोजकों से हमारा निवेदन है कि वो इस तरह के आयोजन को आगे भी जारी रखें: छात्र

खेल हमें रखता है फिट: खेल के जरिए हम न सिर्फ खुद को चुस्त दुरुस्त रखते हैं बल्कि कई गंभीर बीमारियों से भी बचते हैं. खेल के जरिए हम अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और खुद को फिट रखते हैं. खेल के जरिए स्वस्थ खेल प्रतिस्पर्धा का भी हमारे अंदर विकास होता है. खेल के जरिए हम टीम वर्क में काम करना सीखते हैं. खेल के जरिए हम अनुशासन भी सीखते हैं.

