पुलिस हिरासत में युवक की मौत की अफवाह, सराड़ा डीएसपी की कार पर पथराव, लगाया जाम
पुलिस हिरासत में युवक के बीमार पड़ने व मौत की अफवाह पर भड़के लोगों ने डूंगरपुर कलेक्ट्रेट पर धरना दिया.
Published : September 29, 2025 at 8:01 PM IST
डूंगरपुर: जिले में दोवड़ा थाने में चोरी के आरोप में पकड़े गए आरोपी की तबीयत खराब होने के दूसरे दिन इलाज के दौरान मौत की अफवाह उड़ी. परिजन व गांव के लोग दोवड़ा थाने के पास ही तिराहे पर इकट्ठे हो गए. लोगों ने दो बार जाम लगाया. पुलिस ने लोगों से समझाइश कर जाम खुलवाया. वहीं, सराड़ा से ड्यूटी पर आए डीएसपी की कार को लोगों ने रोककर पथराव कर दिया. पथराव से कार के शीशे टूट गए. पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है. बाद में परिजनों ने जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और आरोप लगाया कि युवक की तबीयत पुलिस की मारपीट से बिगड़ी है.
एसपी डूंगरपुर मनीष कुमार ने बताया कि दोवड़ा थाना पुलिस ने देव सोमनाथ कलारिया निवासी दिलीप अहारी को शुक्रवार को अलसुबह डूंगरपुर शहर में उसकी बुआ के घर से चोरी के एक मामले में पकड़ा था. उसके बाद पुलिस उसे लेकर थाने आई. यहां पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की. इस दौरान दिलीप की तबीयत बिगड़ गई. पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में लाकर भर्ती कराया. परिजनों को पता चलने पर परिजन व गांव के लोग जिला अस्पताल पहुंचे और हंगामा कर दिया. युवक की तबीयत खराब होने पर उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया था.
पढ़ें: अलवर में फिर से पुलिसकर्मियों पर हिरासत में मारपीट का आरोप, युवक अस्पताल में भर्ती
मौत की अफवाह फैली: इस बीच सोमवार को परिवार के लोग और बीएपी समर्थक भी थाने पहुंच गए. उदयपुर अस्पताल में भर्ती युवक की मौत की अफवाहों से लोग आक्रोशित हो गए. लोगों ने पुलिस पर युवक से मारपीट का आरोप लगाया. दोवड़ा थाने के पास ही डूंगरपुर, पुनाली, फ्लोरेंस रोड पर तिराहे पर जाम लगा दिया. लोगों ने दो बार जाम लगाया और पुलिस ने समझाइश पर उन्हें हटाया. इस बीच सराड़ा से ड्यूटी पर आए डीएसपी चांदमल सिंगाड़िया अपनी सरकारी कार से थाने की ओर जा रहे थे. इसी दौरान कुछ बदमाश युवकों ने उनकी कार रोक ली. पीछे से कुछ युवकों ने हल्ला करते हुए पत्थर मारा. इससे कार के शीशे टूट गए. हालांकि, पथराव में डीएसपी को कोई चोट नहीं आई है. पुलिस ने युवक का उदयपुर अस्पताल में इलाज चलने की बात कही है.
कलेक्ट्रेट पर धरना दिया: लोगों के हंगामे और माहौल तनावपूर्ण होने से डूंगरपुर जिले के सभी थानों की पुलिस को दोवाड़ा में तैनात किया गया है. एडिशनल एसपी अशोक कुमार, डीएसपी समेत कई अधिकारी और जवान तैनात किए गए हैं. वहीं, उदयपुर और सलूंबर जिले से भी पुलिस बल बुलाया गया है. दोवड़ा थाने के पास हंगामे के बाद बीएपी नेता और लोग थाने पहुंचे. आसपुर विधायक उमेश डामोर, दिग्विजय सिंह चुंडावत समेत कई लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आक्रोश जताया और परिजनों के साथ धरना दिया. परिजनों ने मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
बीमार युवक की हालत स्थिर: इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एसपी डूंगरपुर मनीष कुमार ने बताया कि बीमार युवक का उदयपुर के अस्पताल में इलाज जारी है, जिसकी स्थिति स्थिर बनी हुई है. वहीं, उन्होंने कहा कि परिजन जिन पुलिसकर्मियों पर मारपीट के आरोप लगा रहे हैं, उस मामले की जांच की जाएगी और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की जाएगी. एसपी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है.