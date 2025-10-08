ETV Bharat / state

न्यूयॉर्क में दिवाली एट टाइम्स स्क्वायर पर सम्मानित होंगी बाड़मेर की रूमा देवी

न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर 10 से 12 अक्टूबर के बीच दिवाली उत्सव में रूमा देवी को सम्मानित किया जाएगा.

Ruma Devi, Social Worker
रूमा देवी,सामाजिक कार्यकर्ता (ETV Bharat Barmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 8, 2025 at 9:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़मेर: सामाजिक कार्यकर्ता रूमा देवी को इस वर्ष अमेरिका में दिवाली एट टाइम्स स्क्वेयर में सम्मानित किया जाएगा. आयोजन 10 और 12 अक्टूबर को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में होगा. न्यूयॉर्क से आयोजक नीता भसीन ने बताया कि टाइम्स स्क्वायर पर दिवाली उत्सव की शुरुआत वर्ष 2013 में भारतीय संस्कृति और परंपराओं को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से हुई थी. आज यह उत्सव भारत के बाहर सबसे बड़ा दिवाली समारोह माना जाता है. इसमें हर साल हजारों लोग शामिल होते हैं.

इनमें न्यूयॉर्क के मेयर, स्टेट गवर्नर, अमेरिकी अधिकारी, भारतीय राजनयिक और विभिन्न देशों के नागरिक उपस्थित रहते हैं. वर्ष 2023 में न्यूयॉर्क सिटी प्रशासन का दिवाली को सार्वजनिक अवकाश घोषित करना इस उत्सव की वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा बढ़ाता है.

पढ़ें:खरपतवार के बदले मिल रहे पैसे! रूमा देवी के नवाचार पर ग्रामीणों को 'आक' से मिला नया रोजगार

यह खास: इस आयोजन में सांस्कृतिक प्रस्तुति, संगीत, नृत्य, दिवाली बाजार और रंगोली जैसे कार्यक्रमों के साथ विशेष अवार्ड समारोह और गाला डिनर भी होता है. इसमें भारतीय-अमेरिकी समुदाय एवं वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित किया जाता है.

थार से टाइम्स स्क्वायर तक: नीता भसीन ने बताया कि इस बार बाड़मेर जिले की रूमा देवी को विशेष सम्मान दिया जाएगा. रूमा ने अपने हस्तशिल्प और समाजसेवा से राज्य की हजारों ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया. भारतीय हस्तशिल्प व लोक कलाओं को अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया और ग्रामीण भारत की आवाज के रूप में दुनिया भर में गूंजी.

एआईए दीपावली फेस्टिवल में भी होंगी शामिल: टाइम्स स्क्वायर के अलावा, रूमा देवी को 11 अक्टूबर 2025 को एसोसिएशन ऑफ इंडियन्स इन अमेरिका न्यूयॉर्क चैप्टर की दीपावली उत्सव ओवरलुक बीच, लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में भी विशेष अतिथि के रूप में बुलाया है. यह अमेरिका में भारतीय समुदाय का बड़ा दीपावली उत्सव माना जाता है. इसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, कला प्रदर्शनी और आतिशबाजी शामिल होती है. रूमा की पहले भी वैश्विक स्तर पर सराहा जा चुका है. केंद्र सरकार भी सम्मानित कर चुकी है.

For All Latest Updates

TAGGED:

HONORED IN TIMES SQUARE NEWYORKSOCIAL WORKER RUMA DEVIVOICE OF RURAL INDIA RUMA DEVIDIWALI CELEBRATION IN NEW YORKRUMA DEVI WILL BE HONORED IN USA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

वायु सेना दिवस: CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर दो दिवसीय भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे

कैलिफोर्निया में इस साल धूमधाम से मनेगी दिवाली, सरकार के छुट्टी के ऐलान से खुशियां होंगी दोगुनी

उत्तराखंड में नॉर्थ जॉन शूटिंग चैंपियनशिप, त्रिशूल रेंज में जुटे 7 हजार से अधिक निशानेबाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.