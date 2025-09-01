लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विभिन्न जेलों में बंद गंभीर बीमारियों से पीड़ित बंदियों की समय पहले रिहाई से जुड़े नियमों को और अधिक सरल, स्पष्ट तथा मानवीय दृष्टिकोण से परिभाषित किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है. सोमवार को कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाओं की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रदेश की नीति को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा.

बंदियों की रिहाई अपने आप विचारा किया जाए: मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र बंदियों की रिहाई स्वतः विचाराधीन होनी चाहिए. इसके लिए उन्हें अलग से आवेदन न करना पड़े. गंभीर बीमारियों से पीड़ित होने की आशंका वाले जिनका दोष सिद्ध हो चुका है और बंदी हैं. जिसे मुक्त करने पर उसके स्वस्थ होने की उपयुक्त संभावना है.

प्रदेश के सभी कारागारों में सर्वे होगा: वृद्धावस्था, अशक्तता या बीमारी के कारण भविष्य में ऐसा अपराध करने में स्थायी रूप से असमर्थ बंदी, जिसके लिये वह दोषी ठहराया गया हो के साथ-साथ घातक बीमारी या किसी प्रकार की अशक्तता से पीड़ित सिद्धदोष बंदी जिसकी मृत्यु निकट भविष्य में होने की संभावना हो, के संबंध में प्रदेश के सभी कारागारों में सर्वेक्षण कर वास्तविक संख्या का आकलन किया जाएगा.

बीमार महिलाओं, बुजुर्गों को प्राथमिकता मिलेगी: इनमें महिलाओं, बुजुर्गों को प्राथमिकता के आधार पर रिहा करने की व्यवस्था की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल मैनुअल में यह भी स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना आवश्यक है कि किन बीमारियों को असाध्य रोग की श्रेणी में रखा जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज की सुरक्षा सर्वोपरि है. इसलिए समयपूर्व रिहाई उन्हीं मामलों में की जानी चाहिए, जहां से सामाजिक जोखिम न हो.

इन मामलों में नहीं होगी रिहाई: उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि हत्या, आतंकवाद, देशद्रोह, महिला और बच्चों के विरुद्ध जघन्य अपराध जैसे मामलों में रिहाई कतई नहीं की जानी चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि नए नियमों के अनुसार हर साल तीन बार जनवरी, मई और सितम्बर में पात्र बंदियों के मामलों की स्वतः समीक्षा की व्यवस्था की जाएगी.

रिहाई के अपील कर सकेंगे बीमार बंदी: यदि किसी बंदी को रिहाई न की जाए, तो उसके कारण स्पष्ट रूप से दर्ज किए जाएं. उसे यह अधिकार मिले कि वह उस निर्णय को चुनौती दे सके. बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सुझाई गई प्रणाली को उत्तर प्रदेश में अपनाने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि बंदियों को न्यायिक अधिकारों का लाभ सुचारू रूप से मिल सके.

