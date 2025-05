ETV Bharat / state

1 जून से सस्ता या महंगा होगा LPG, क्रेडिट कार्ड से लेकर UPI तक के बदले नियम - RULE CHANGES FROM 1 JUNE

1 जून से नियमों में बदलाव ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 30, 2025 at 2:41 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 3:21 PM IST 4 Min Read

RULE CHANGES FROM 1 JUNE: जून महीने की शुरुआत होने वाली है. हर महीना कुछ न कुछ बदलावों के साथ आता है. जून में भी कई नियम बदलने वाले हैं. जिससे आम जीवन का असर पड़ेगा. जिनके रूल्स चेंज होने वाले हैं उनमें क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, एलपीजी गैस सिलेंडर, FD और एटीएम शामिल हैं. आईए जानते हैं क्या होंगे बदलाव. क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव

एक जून से क्रेडिट कार्ड में बदलाव होने जा रहा है. अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यह नियम जरूर पढ़ना चाहिए. अब आपको कुछ सर्विसेज के लिए नए चार्ज देने होंगे. उदाहरण के तौर पर अगर आपका बिल या ईएमआई का ऑटो डेबिट फेल होता है तो उस पर 2 प्रतिशत जुर्माना लगेगा. साथ ही क्रेडिट कार्ड से बिजली का बिल भरने और पेट्रोल-डीजल खरीदने पर भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. आधार कार्ड अपडेट की समय सीमा

आधार कार्ड को लेकर भी नए नियम आए हैं. अपने आधार कार्ड के विवरण को निःशुल्क ऑनलाइन अपडेट करने की समयसीमा 14 जून, 2025 है. इसके बाद अपडेट करवाने के लिए पैसा देना पड़ेगा. जो लोग इस तिथि तक अपने पहचान और पते के प्रमाण दस्तावेजों को अपडेट करने में विफल रहते हैं, उन्हें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपडेट करने के लिए 25 रुपये या भौतिक आधार केंद्रों पर 50 रुपये का शुल्क देना होगा. आधार कार्ड होल्डर्स को आधार सेंटर पर जाकर ही अपनी जानकारी अपडेट करानी होगी. एलपीजी सिलेंडर की कीमतें

हर महीने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव होते हैं. सूत्रों के मुताबिक, इस बार भी 1 जून से सिलेंडर के दामों में उतार-चढ़ाव संभव हैं. जिससे जनता की जेब पर खासा असर होने वाला है. बता दें कि, मई में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में कटौती की गई थी. तेल विपणन कंपनियों ने 1 मई 2025 को 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 14.5 से 17 रुपये तक की कमी की थी, जो पहले 1762 रुपये थी.

Last Updated : May 30, 2025 at 3:21 PM IST