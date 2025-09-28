छात्रसंघ चुनाव में दहशत फैलाने वाले बदमाश का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, काशीपुर कॉलेज में भी हंगामा
एसएसपी मणिकांत मिश्र ने बताया मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. घायल को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा.
रुद्रपुर/काशीपुर: रुद्रपुर के सरदार भगत सिंह महाविद्यालय में छात्र संघ नामांकन के दौरान मारपीट और फायरिंग की घटना में शामिल एक बदमाश को किच्छा कोतवाली पुलिस ने जवाबी कार्यवाही में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है. आरोपी से एक तमंचा भी बरामद किया है. आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा. आरोपी के खिलाफ यूपी उत्तराखंड में गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, हत्या व अन्य सहित 32 मुकदमें दर्ज हैं. घटना में शामिल अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
रुद्रपुर में छात्र संघ चुनाव नामांकन के दिन पुलिस को चुनौती देते हुए बीच सड़क में भीड़ के बीच फायरिंग करने वाले गगन रतनपुरिया को दबिश के दौरान मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. आरोपी के घुटने के पास गोली लगी है. पुलिस के मुताबिक नामांकन के दौरान मारपीट और फायरिंग प्रकरण में फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ के लिए तीन जगह जगह दबिश दे रही थी. विजलेंस टीम की मदद से आरोपी की लोकेशन सितारगंज क्षेत्र में पाई गई. आरोपी गगन अपने साथी मोहम्मद रजत, देवेंद्र कुमार और विपिन ठाकुर के साथ मिल कर सरेंडर करने की योजना बना रहा था. तभी टीम ने आरोपी को घेर लिया. इस दौरान आरोपी गगन रतनपुरिया गाड़ी खड़ी कर जंगल की ओर भागने लगा. पीछा करने पर आरोपी ने पुलिस पर चार राउंड फायरिंग की. जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने फायरिंग की तो गोली आरोपी के पैर में जा लगी. जिससे वह लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर गया.
काशीपुर कॉलेज में भी हंगामा: काशीपुर राधेहरी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मतगणना के दौरान हंगामा हुआ. यहां पूर्व छात्रसंघ चुनाव प्रत्याशी गगन कांबोज की गाड़ी पर कुछ अराजक तत्वों ने पत्थर मारा. जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया. इसके बाद छात्र आक्रोशित हो गये. छात्र कॉलेज गेट पर धरने पर बैठ गए. उन्होंने जमकर नारेबाजी की. बाद में एसपी अभय सिंह ने मौके पर पहुंचकर छात्रों और जनप्रतिनिधियों को समझाया.
गगन ने बताया वह जिस वक्त वहां से गुजर रहे थे जब अचानक तेज धमाके जैसी आवाज़ आई. गाड़ी का शीशा अगल-बगल बिखर गया. मामला समझ में आता उससे पहले ही अराजक तत्व इधर-उधर भाग गए. उन्होंने कहा उनकी गाड़ी पर हमला हुआ. गाड़ी का शीशा फट चुका है. उसी घटना के सिलसिले में उन्हें सोशल मीडिया के जरिए न केवल धमकियां मिल रही हैं. कुछ लोग उनकी जान तक लेने की साज़िश रच रहे हैं. गगन ने साफ कहा वे प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा चुके हैं. उसी रिपोर्ट के अनुरूप उन्होंने अधिकारियों को समय रहते खबर दी है.
गगन ने जोर देकर कहा कि यह किसी व्यक्तिगत विरोध का मामला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप और हिंसा फैलाने की शातिराना घेराबंदी है. उन्होंने प्रशासन से तत्काल प्रभावी कार्रवाई और न्याय की मांग की. मामले में एसपी सिटी अभय सिंह ने कहा चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई. उन्होंने बताया कुछ स्थानों से जानकारी मिली थी कि कुछ व्यक्तियों पर पत्थरबाज़ी की गई. जिससे एक वाहन के शीशे को नुकसान पहुंचा है. इस संबंध में पीड़ितों को आश्वस्त कर दिया गया है कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी.
