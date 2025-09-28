ETV Bharat / state

छात्रसंघ चुनाव में दहशत फैलाने वाले बदमाश का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, काशीपुर कॉलेज में भी हंगामा

रुद्रपुर/काशीपुर: रुद्रपुर के सरदार भगत सिंह महाविद्यालय में छात्र संघ नामांकन के दौरान मारपीट और फायरिंग की घटना में शामिल एक बदमाश को किच्छा कोतवाली पुलिस ने जवाबी कार्यवाही में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है. आरोपी से एक तमंचा भी बरामद किया है. आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा. आरोपी के खिलाफ यूपी उत्तराखंड में गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, हत्या व अन्य सहित 32 मुकदमें दर्ज हैं. घटना में शामिल अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

रुद्रपुर में छात्र संघ चुनाव नामांकन के दिन पुलिस को चुनौती देते हुए बीच सड़क में भीड़ के बीच फायरिंग करने वाले गगन रतनपुरिया को दबिश के दौरान मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. आरोपी के घुटने के पास गोली लगी है. पुलिस के मुताबिक नामांकन के दौरान मारपीट और फायरिंग प्रकरण में फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ के लिए तीन जगह जगह दबिश दे रही थी. विजलेंस टीम की मदद से आरोपी की लोकेशन सितारगंज क्षेत्र में पाई गई. आरोपी गगन अपने साथी मोहम्मद रजत, देवेंद्र कुमार और विपिन ठाकुर के साथ मिल कर सरेंडर करने की योजना बना रहा था. तभी टीम ने आरोपी को घेर लिया. इस दौरान आरोपी गगन रतनपुरिया गाड़ी खड़ी कर जंगल की ओर भागने लगा. पीछा करने पर आरोपी ने पुलिस पर चार राउंड फायरिंग की. जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने फायरिंग की तो गोली आरोपी के पैर में जा लगी. जिससे वह लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर गया.

नामांकन मारपीट फायरिंग मामला (ETV BHARAT)

काशीपुर कॉलेज में भी हंगामा: काशीपुर राधेहरी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मतगणना के दौरान हंगामा हुआ. यहां पूर्व छात्रसंघ चुनाव प्रत्याशी गगन कांबोज की गाड़ी पर कुछ अराजक तत्वों ने पत्थर मारा. जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया. इसके बाद छात्र आक्रोशित हो गये. छात्र कॉलेज गेट पर धरने पर बैठ गए. उन्होंने जमकर नारेबाजी की. बाद में एसपी अभय सिंह ने मौके पर पहुंचकर छात्रों और जनप्रतिनिधियों को समझाया.