रुद्रपुर छात्रसंघ चुनाव फायरिंग मामला, फरार आरोपी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा, सरेंडर की चेतावनी

रुद्रपुर: छात्र संघ चुनाव के दौरान कॉलेज गेट पर मारपीट और फायरिंग प्रकरण में फरार चल रहे एक आरोपी के घर आज कोतवाली पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ नोटिस चस्पा किया. जिसके बाद एक नोटिस गांव के मुख्य द्वार पर भी लगाया गया है. नोटिस चस्पा करने गई टीम ने परिजनों से आरोपी को न्यायलय में पेश होने को कहा है.

छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दिन रुद्रपुर कॉलेज गेट पर मारपीट और फायरिंग में फरार चल रहे एक आरोपी के घर में आज रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा किया. इस दौरान पुलिस टीम ने ढोल नगाड़े के साथ क्षेत्र में मुनादी भी कराई. दरअसल 24 सितंबर को छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दिन सरदार भगत सिंह स्नाकोत्तर महाविद्यालय में छात्रों के दो गुट कालेज गेट के बाहर सड़क में आमने सामने आ गए थे. इस दौरान दोनों पक्षों में जम कर मारपीट भी हुई. इस दौरान दो व्यक्तियों ने असलहा से फायरिंग भी की.

मामले में कोतवाली के SSI नवीन बुधानी की तहरीर पर 15 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ धारा 109/125/351(2)/352/190/191(2)/191(3)/61 BNS व 25-1(1-ख) BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपियों को चिह्नित कर गिरफ्तारी के प्रयास किए. 26 सितंबर को कोतवाली पुलिस ने घटना में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. 27 सितंबर को पुलिस ने शक्तिफर्म क्षेत्र से घटना का मुख्य आरोपी गगन रतनपुरिया को मुठभेड़ के साथ गिरफ्तार किया. आरोपी के अन्य तीन और साथियों को पुलिस ने दबोचा.

अब तक घटना में शामिल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस टीम कर रही है. आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं. जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में गैरजमानती वारंट के लिए कोर्ट में आवेदन किया है. जिसकी अनुमति मिलने के बाद आज रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ढोल और बाजे के साथ आरोपी मनप्रीत सिंह उर्फ गोपी निवासी ग्राम गरीबपुरा थाना बहेरी, जिला बरेली (उत्तर प्रदेश) के घर पहुंची. जहां टीम ने आरोपी के घर के गेट पर कुर्की के आदेश की कॉपी चस्पा की. साथ ही आरोपी को कोर्ट या कोतवाली में सरेंडर करने को कहा है.