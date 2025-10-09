ETV Bharat / state

रुद्रपुर छात्रसंघ चुनाव फायरिंग मामला, बदमाश ने मूंछों पर दिया ताव, पुलिसकर्मी पर गिरी गाज

रुद्रपुर: छात्रसंघ चुनाव में दहशत फैलाने वाले बदमाश गगन रतनपुरिया को पुलिस ने कुछ दिन पहले मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था. इस दौरान गगन रतनपुरिया के पैर में गोली लगी थी. जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करावाया था. इसी बीच आरोपी गगन रतनपुरिया की अस्पताल से एक फोटो वायरल हुई. वायरल फोटो में गगन रतनपुरिया मूंछों में ताव देते नजर रहा है. अब पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है.

मारपीट और फायरिंग मामले में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए आरोपी गगन रतनपुरिया कुछ दिन पूर्व जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था. इस दौरान अस्पताल में उसका एक फोटो सामने आया है. जिसमें वह मूंछों में ताव दे रहा है. मामले को लेकर अब एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने ड्यूटी में तैनात एएसआई पंकज उप्रेती को सस्पेंड कर दिया है.

गौरतलब है कि 24 सितंबर को रुद्रपुर छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दौरान कॉलेज गेट पर छात्रों के दो गुट आमने सामने आ गए थे. इस दौरान दोनों गुटोंके बीच जम कर मार पिटाई हुई थी. तभी दो लोगों ने असलहा से हवाई फायर कर माहौल खराब कर दिया. पुलिस ने आरोपियों को चिह्नित कर 15 नामजद एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. 26 सितंबर को कोतवाली पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. 27 सितंबर को कोतवाली पुलिस ने शक्तिफर्म क्षेत्र से मुख्य आरोपी गगन रतनपुरिया सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया.

इस दौरान गगन रतनपुरिया पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया था. आरोपी के पैर में गोली लगी थी. जिसके बाद उसका इलाज पुलिस निगरानी में एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था. अब इलाज के दौरान आरोपी गगन रतनपुरिया का फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. जिसके बाद एसएसपी ने मामले की जांच कराई. फोटो सही पाई गई. जिसके बाद एसएसपी ने अस्पताल में निगरानी के लिए तैनात किए गए एएसआई की चूक मानते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है.