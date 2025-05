ETV Bharat / state

'ऑनलाइन गेम से ज्यादा मुनाफा' लालच देकर ठगी, पुलिस के हत्थे चढ़े दो शातिर, 15 राज्यों में कर चुके धोखाधड़ी - CYBER THUG ARRESTED

रुद्रपुर पुलिस ने ऑनलाइन गेम ठग गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया ( PHOTO-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 31, 2025 at 11:02 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 11:16 PM IST 2 Min Read

रुद्रपुर: ऑनलाइन गेम खेलकर ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह के दो आरोपियों को उधम सिंह नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जबकि गिरोह के अन्य दो सदस्य फरार चल रहे हैं. आरोपी अब तक देश के 15 राज्यों में लोगों के साथ ठगी कर चुके है. जांच में एक संदिग्ध बैंक खाता भी प्रकाश में आया है. जिसमें ठगी के पैसे की हेराफेरी करना सामने आया है. पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी हुई है. पुलिस के मुताबिक, 29 मई 2025 को रुद्रपुर की शांति कॉलोनी निवासी हरबंस लाल ने शिकायत दर्ज कराई कि 19 मई को उनके बैंक खाते से लगभग 50 हजार रुपए धोखे से निकाल लिए गए. जिसके बाद शिकायत पर पंतनगर थाने में मुकदमा दर्ज एसएसपी के निर्देश पर टीम का गठन किया गया. टीम द्वारा साइबर सेल और सर्विलांस की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 30 मई को मुखबिर की सूचना पर रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र से मनोज सैनी और अजय सैनी निवासी काशीपुर को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह अपने दो अन्य साथी पुष्पेंद्र और सतपाल निवासी मुरादाबाद के साथ मिलकर ऑनलाइन गेम खेलकर कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच देते थे और विश्वास जितने के बाद वह उनके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लेते थे. उन्होंने बताया कि ये ठगी करने का काम वह अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए और कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए करते थे.

Last Updated : May 31, 2025 at 11:16 PM IST