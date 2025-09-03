ETV Bharat / state

दशहत फैलाने और दुश्मनों को डराने के लिए की फायरिंग, पुलिस ने अवैध असलहा के साथ 4 युवकों को दबोचा - ARRESTED WITH ILLEGAL WEAPON

उधम सिंह नगर की रुद्रपुर पुलिस ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग करने वाले चार युवकों को गिरफ्तार किया.

दशहत फैलाने और दुश्मनों को डराने के लिए की फायरिंग (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 3, 2025 at 12:40 AM IST

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के कोतवाली के रम्पुरा क्षेत्र में हुई हवाई फायरिंग के मामले में कोतवाली पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार किया. आरोपियों ने मोहल्ले में दहशत फैलाने और अपने प्रतिद्वंद्वियों को डराने के उद्देश्य से हवाई फायरिंग की थी. पुलिस ने आरोपियों से चार अवैध असलहे बरामद किए हैं. वहीं उत्तराखंड एसटीएफ की कुमाऊं यूनिट ने हथियारों की सप्लाई करने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी से टीम ने 2 ऑटोमैटिक पिस्टल और दो मैगजीन बरामद की है.

दरअसल कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया में एक वीडियो खूब वायरल हुआ था. जिसमें कुछ युवक हाथों में अवैध असलहा लिए हुए मोहल्ले में हवाई फायरिंग करते हुए दिखाई दिए. जैसे ही वीडियो पुलिस के हाथ लगा तो चौकी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी.

वहीं सोमवार रात चौकी पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तभी मुखबिर द्वारा सूचना दी कि उक्त वीडियो में फायरिंग करने वाले युवक गिल रिसोर्ट के पास खड़े हैं. सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान युवकों से 315 बौर के तीन तमंचे, एक कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ. पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम शिवम चंद्रा उर्फ पांडा निवासी रम्पुरा, विवेक गुप्ता उर्फ वांटेड निवासी रुद्रपुर, अरुण गुप्ता निवासी रुद्रपुर और अनिकेत गुप्ता उर्फ ओमु निवासी रुद्रपुर बताया. आरोपियों ने बताया कि उन्होंने मोहल्ले में दहशत फैलाने और अपने प्रतिद्वंद्वियों को डराने के उद्देश्य से हवाई फायरिंग की थी.

दो ऑटोमैटिक पिस्टल और मैगजीन के साथ तस्कर गिरफ्तार: उत्तराखंड एसटीएफ और रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से हथियारों की तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया. आरोपी से टीम ने दो ऑटोमैटिक पिस्टल और दो मैगजीन बरामद की है. आरोपी बाजपुर क्षेत्र से हथियारों का बड़ा नेटवर्क चला रहा था. पूछताछ में पकड़े गए तस्कर ने अपना नाम बिशारत अली निवासी ग्राम धनसारा थाना बाजपुर जिला उधम सिंह नगर बताया. आरोपी ने बताया कि वह काफी समय से यूपी से हथियारों की सप्लाई कर रहा था और इससे पूर्व भी कई बार वेपन की सप्लाई कर चुका है. वर्ष 2018 में थाना बाजपुर से हथियारों की फैक्ट्री के साथ पकड़ा जा चुका है.

10 साल की बेटी के साथ महिला संदिग्ध परिस्थिति में लापता: नैनीताल के हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक महिला अपने 10 वर्षीय बेटी के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई. पति ने पुलिस में पत्नी की ढूंढ खोज की गुहार लगाई है. पुलिस ने पूरे मामले में गुमशुदगी दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि 40 वर्षीय महिला की 10 साल की बेटी और 13 साल का बेटा भी है.

हल्द्वानी शहर के एक इलाके में रहने वाले पीड़ित व्यक्ति ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कहा कि वह बीते पांच माह से शहर के एक क्षेत्र में किराए के कमरे में रह रहा है. उसकी 40 साल की पत्नी और 10 साल की बेटी 28 जून से लापता हैं. वह मजदूरी करता है, जबकि पत्नी भी एक व्यापारी के प्रतिष्ठान में नौकरी करती है. 28 जून को वह बेटी के साथ रोज की तरह काम पर निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी.

पीड़ित ने पत्नी और बेटी को कई जगह पर खोजने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया. आखिर में हार थककर उसकी शिकायत पुलिस में की है. जिसके बाद पुलिस ने पत्नी और बेटी की गुमशुदगी दर्ज कर दी है. वहीं पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, लापता मां-बेटी अंतिम बार रोडवेज स्टेशन हल्द्वानी में दिखाई दिए थे, जो कि टैंपो में सवार होकर वहां पहुंचे थे. कोतवाल राजेश यादव ने बताया कि वादी की शिकायत पर उसकी पत्नी और बेटी को ढूंढा जा रहा है.

