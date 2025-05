ETV Bharat / state

बांग्लादेशी खातून ने उत्तराखंड में शादी कर बनावा लिया आधार-वोटर कार्ड, दोनों पर मुकदमा दर्ज - BANGLADESHI WOMAN IN RUDRAPUR

पुलिस ने महिला और उसके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 30, 2025 at 11:24 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 11:33 PM IST 2 Min Read

रुद्रपुर: उत्तराखंड पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को पकड़ा है, जो बीते कई सालों से उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर के पहाड़गंज इलाके में रह रही थी. आरोप है कि महिला ने एक स्थानीय निवासी से शादी भी कर ली थी. पति ने अपनी बांग्लादेशी पत्नी का फर्जी तरीके से आधार और वोटर कार्ड भी बना लिया था. पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक बांग्लादेशी महिला अवैध रूप के भारत में आई थी, जिसे 21 साल पहले यूपी के रामपुर जिले में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद महिला जमानत पर बाहर आ गई थी. बताया जा रहा है कि जमानत पर बाहर आने के बाद महिला ने उत्तराखंड के रुद्रपुर पहाड़गंज के रहने वाले अनवर से निकाह किया. आरोप है कि अनवर ने धोखाधड़ी कर बांग्लादेश मूल की अपनी पत्नी का आधार कार्ड बनाया और वोटर आर्ड बनाकर उसे भारतीय नागरिक दिखा दिया, लेकिन किसी को इसकी खबर तक नहीं लगी. हालांकि अब जैसे ही पुलिस को मामले की जानकारी मिली की, तो दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.

Last Updated : May 30, 2025 at 11:33 PM IST