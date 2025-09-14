ETV Bharat / state

16 किमी की पैदल यात्रा कर केदारनाथ धाम पहुंचे एसपी कोंडे, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था सर्वोपरि: पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग अक्षय कोंडे ने बताया कि द्वितीय चरण की केदारनाथ धाम यात्रा शुरू हो गई है. अब लगभग 35 से 40 दिनों की यात्रा शेष रह गई है. उनके द्वारा पैदल चलकर केदारनाथ की यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया है. वर्तमान में पैदल मार्ग की स्थिति बिल्कुल सही है. प्रतिदिन अत्यधिक संख्या में यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं. आने वाले यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला पुलिस तैयार है. इसके लिए अधीनस्थ पुलिस बल की उनके ड्यूटी प्वाइंट पर ही ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

रुद्रप्रयाग: बारिश का सिलसिला कुछ कम होने और केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ने के साथ ही यात्रा का दूसरा फेज शुरू हो गया है. द्वितीय चरण की यात्रा का शुभारंभ होने समेत केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने तक की अवधि में पुलिस स्तर से की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्थाओं समेत अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के निरीक्षण को लेकर एसपी रुद्रप्रयाग अक्षय कोंडे ने गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल भ्रमण कर यात्रा मार्ग पर व्यवस्थित पुलिस बल को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

यात्रा मार्ग पर पुलिस बल की तैनाती: केदारनाथ धाम यात्रा के द्वितीय चरण को सकुशल संपादित करने को लेकर जिले में उपलब्ध हर संवर्ग के पुलिस बल की तैनाती की गई है. यात्रियों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई है. अतिरिक्त पुलिस बल के जिले में आते ही उनको भी विभिन्न प्वाइंट पर तैनात किया जाएगा. यात्रा रूट पर कुछ स्थानों पर सड़क मार्ग की स्थिति खराब है. विशेषकर जवाड़ी बाईपास का क्षेत्र, अगस्त्यमुनि, बांसवाड़ा, काकड़ागाड़ सहित रामपुर क्षेत्र में मार्ग की स्थिति को संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के स्तर से दुरुस्त किए जाने के प्रयास जारी हैं. ऐसे सभी स्थानों पर यातायात के सकुशल आवागमन हेतु वन-वे व्यवस्था (एक तरफ के यातायात को कुछ देर के लिए रोककर, दूसरी तरफ के यातायात को छोड़े जाने) समेत रुद्रप्रयाग मुख्य कस्बे से भी यातायात संचालित किया जाएगा. सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखे जाने समेत सड़क किनारे अनावश्यक रूप से खड़े वाहनों को हटवाए जाने की कार्रवाई की जा रही है.

स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे जाने पर जोर: यात्रा का द्वितीय चरण मौसम की चुनौतियों के बीच अपेक्षाकृत अधिक चुनौतीपूर्ण होता है. आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ेगी, ऐसे में केदारनाथ धाम समेत यात्रा पड़ावों पर नियुक्त जवानों को गर्म रखने हेतु बुनियादी जरूरतों के साथ ही अतिरिक्त कैलोरी की खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है. सर्दी के मौसम में उपयोग में आने वाले गर्म कपड़े, जैकेट्स, दस्ताने, बरसाती आदि सामग्री अतिरिक्त मात्रा में उपलब्ध कराई गई है. ब्रीफिंग के दौरान उपस्थित पुलिस बल को कर्तव्य निर्वहन के साथ-साथ स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए गए है.

