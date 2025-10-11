ETV Bharat / state

रुद्रप्रयाग की बॉक्सिंग टीम ने किया कमाल, पहली बार विद्यालयी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जीता पदक

रुद्रप्रयाग की बॉक्सिंग टीम ने किया कमाल ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : October 11, 2025 at 3:58 PM IST 3 Min Read