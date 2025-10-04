ETV Bharat / state

नवादा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा! पुलिस और पब्लिक में टकराव, किशोर की मौत

नवादा: बिहार के नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसक झड़प ने इलाके में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है. पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच पथराव और हवाई फायरिंग की घटना सामने आई. इस घटना की शुरुआत बच्चों के बीच आपसी विवाद से हुई, जिसके बाद पुलिस के लाठीचार्ज से माहौल बिगड़ गया. इस हंगामे में एक किशोर की तालाब में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया. मूर्ति विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा: गोविंदपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान कुछ बच्चों के बीच आपसी विवाद हो गया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके कारण भगदड़ मच गई. इस भगदड़ में 16 वर्षीय किशोर सूरज राजवंशी तालाब में कूद गया और डूबने से उसकी मौत हो गई. मृतक के पिता विनोद राजवंशी गोविंदपुर के बिशनपुर गांव के निवासी हैं. गुलशन कुमार, डीएसपी (ETV Bharat) पुलिस पर लापरवाही का आरोप: किशोर की मौत की खबर फैलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गोविंदपुर बाजार बंद कर सड़क जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी भी की. गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने हवाई फायरिंग की. हालांकि, इस हिंसक टकराव में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. नवादा में मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद (ETV Bharat)