नवादा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा! पुलिस और पब्लिक में टकराव, किशोर की मौत

नवादा में मूर्ति विसर्जन के दौरान बच्चों के विवाद के बाद पुलिस की लाठीचार्ज से भगदड़, एक किशोर की तालाब में डूबने से मौत. पढ़ें

TEENAGER DROWNS IN NAWADA
नवादा में मूर्ति विसर्जन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 4, 2025 at 2:52 PM IST

नवादा: बिहार के नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसक झड़प ने इलाके में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है. पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच पथराव और हवाई फायरिंग की घटना सामने आई. इस घटना की शुरुआत बच्चों के बीच आपसी विवाद से हुई, जिसके बाद पुलिस के लाठीचार्ज से माहौल बिगड़ गया. इस हंगामे में एक किशोर की तालाब में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया.

मूर्ति विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा: गोविंदपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान कुछ बच्चों के बीच आपसी विवाद हो गया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके कारण भगदड़ मच गई. इस भगदड़ में 16 वर्षीय किशोर सूरज राजवंशी तालाब में कूद गया और डूबने से उसकी मौत हो गई. मृतक के पिता विनोद राजवंशी गोविंदपुर के बिशनपुर गांव के निवासी हैं.

गुलशन कुमार, डीएसपी (ETV Bharat)

पुलिस पर लापरवाही का आरोप: किशोर की मौत की खबर फैलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गोविंदपुर बाजार बंद कर सड़क जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी भी की. गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने हवाई फायरिंग की. हालांकि, इस हिंसक टकराव में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

नवादा में मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद (ETV Bharat)

तनावपूर्ण स्थिति में पुलिस बल तैनात: घटना के बाद जिला प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है. मृतक का शव अभी भी तालाब में है, और पुलिस उसकी बरामदगी के प्रयास में जुटी है. क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है.

ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन: स्थानीय लोगों ने पुलिस के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दी और टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस के लाठीचार्ज के कारण भगदड़ मची, जिससे यह दुखद घटना हुई. प्रदर्शन के दौरान पथराव की घटना ने मामले को और गंभीर बना दिया.

नवादा में मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद (ETV Bharat)

इधर, डीएसपी गुलशन कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अकबरपुर जाने वाली पक्की सड़क किनारे एक गड्ढ़े में डूबने से एक लड़के की मौत हो गयी. इस सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो ग्रामीण उग्र हो गए. असमाजिक तत्वों के द्वारा लोगों को भड़काया गया. डीएसपी और एसडीओ पहुंचकर लोगों को शांत कराये.

"मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजन की ओर से आवेदन मिला है. इसके आधार पर यूडी केस दर्ज किया गया है. ग्रामीणों के द्वारा पुलिस पदाधिकारियों पर अलग-अलग आरोप लगाए जा रहे हैं. इसको लेकर आवेदन दिया जाता है तो इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी." -गुलशन कुमार, डीएसपी

