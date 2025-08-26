चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जिस स्थगन प्रस्ताव पर विपक्ष ने छह बार वॉकआउट किया था, आखिरकार मंगलवार को उस पर बहस हुई. स्पीकर ने इसके लिए दो घंटे का समय तय किया. इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार तीखी नोकझोंक हुई. हालांकि दोनों पक्षों के नेताओं ने अपनी-अपनी बात रखी. लेकिन जब अंत में मुख्यमंत्री ने जवाब दिया और एक शायरी सुनाई, तो उसमें आए एक शब्द पर कांग्रेस बिफर गई और खुद के ही लाए प्रस्ताव से वॉकआउट कर गई.

किसे कितना समय मिला? स्पीकर ने तय किया कि स्थगन प्रस्ताव पर कुल दो घंटे चर्चा होगी. इसमें कांग्रेस को 49 मिनट, भाजपा को 63 मिनट, इनेलो को 3 मिनट और निर्दलीय विधायकों को कुल 5 मिनट का समय मिला. विपक्ष ने शुरुआत से ही प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया. वहीं सत्ता पक्ष ने आंकड़े पेश कर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की.

कांग्रेस का हमला – हरियाणा में अपराध चरम पर: चर्चा की शुरुआत कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने की. उन्होंने कहा कि हरियाणा कभी शांति और तरक्की के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहां अपराध लगातार बढ़ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में हत्याएं, फिरौती और धमकाने की घटनाएं आम हो गई हैं. महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित महसूस नहीं कर रहीं.

हरियाणा विधानसभा में कानून व्यवस्था पर हंगामा (Etv Bharat)

एनसीआरबी डेटा का हवाला: गीता भुक्कल ने एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि हरियाणा में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है. हर दिन तीन हत्याएं हो रही हैं, ठेकेदारों को धमकाकर काम रोका जा रहा है. गैंगस्टरों की मर्जी से ठेके दिए जाते हैं. उन्होंने कहा कि लगभग हर जिले से हत्या की खबरें आ रही हैं, जो बेहद चिंताजनक है.

“हर रोज 11 अपहरण होते हैं” – अशोक अरोड़ा: कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में रोजाना औसतन 11 अपहरण और फिरौती जैसी घटनाएं होती हैं. कई लोग डर के मारे शिकायत तक दर्ज नहीं करवाते. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं ने डर के चलते अपने परिवार विदेश भेज दिए. कुरुक्षेत्र में फिरौती मांगने के लिए खुलेआम फायरिंग की घटनाएं हुईं.

पुलिस की ड्यूटी जयंती कार्यक्रमों में: अरोड़ा ने कहा कि सरकार बार-बार जयंती कार्यक्रम आयोजित करती है और पुलिस फोर्स उन्हीं में व्यस्त रहती है. अपराध रोकने की बजाय पुलिस को इन कार्यक्रमों में लगाया जाता है. उन्होंने मनीषा केस का जिक्र किया और कहा कि तीन बार पोस्टमार्टम करना पड़ा, क्योंकि लोगों को सरकारी तंत्र पर भरोसा नहीं रहा.

सत्ता पक्ष का पलटवार – “जीरो टॉलरेंस नीति”: शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने विपक्ष के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है. पुलिस को पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपराधियों पर कार्रवाई करे. निर्दोषों को परेशान न किया जाए, लेकिन अपराधी को बख्शा भी न जाए.

अपराध दर में कमी का दावा: ढांडा ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि 2014 से 2024 के बीच राज्य की जनसंख्या 13 प्रतिशत बढ़ी है, लेकिन अपराध उस दर से नहीं बढ़े. इनेलो सरकार के दौरान औसतन 733 हत्याएं होती थीं, कांग्रेस शासन में यह संख्या 1106 प्रति वर्ष रही, जबकि वर्तमान में यह घटकर 965 पर आ गई है. उन्होंने कहा कि विपक्ष जानबूझकर गलत आंकड़े पेश कर रहा है.

एफआईआर दर्ज कराने में बदलाव: सत्ता पक्ष ने दावा किया कि 2004-14 के बीच प्रति लाख पर एफआईआर की संख्या 186 से बढ़कर 430 हो गई थी. अब हर व्यक्ति को एफआईआर दर्ज कराने की आजादी है और पुलिस पर कोई दबाव नहीं है. हंगामे के बीच सत्ता पक्ष लगातार यह कहता रहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है.

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना: बहस के अंत में मुख्यमंत्री ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर राजनीति की और बार-बार सत्र को बाधित किया. उन्होंने याद दिलाया कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही उन्होंने कहा था कि अपराधी या तो खुद सुधर जाएं या सरकार उन्हें सुधार देगी.

“बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” पर कांग्रेस को घेरा: सीएम ने विपक्ष से सवाल किया कि जब वे शुक्रवार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तख्ती लेकर खड़े थे, तब अपने कार्यकाल में उन्होंने बेटियों के लिए क्या किया? उन्होंने कहा कि 2014 से पहले लिंगानुपात 871 था, जो अब बढ़कर 910 हो गया है. पीएम मोदी ने हरियाणा से ही बेटी बचाओ अभियान शुरू किया था, जिसका असर पूरे देश में हुआ.

कांग्रेस कार्यकाल में बलात्कार तीन गुना – सीएम: सीएम ने कहा कि 2004 में बलात्कार की घटनाएं 386 थीं, जो 2014 तक बढ़कर 1174 तक पहुंच गईं. कांग्रेस सरकार के दौरान केवल एक महिला थाना खोला गया. उन्होंने कहा कि उनके हाथ में एक मोटी किताब है जिसमें कांग्रेस शासन के दौरान हुई बलात्कार की घटनाओं की कटिंग भरी पड़ी है.

शायरी पर विवाद, कांग्रेस का वॉकआउट: जब सीएम विपक्ष पर निशाना साध रहे थे, तब उन्होंने एक शायरी सुनाई. शायरी में इस्तेमाल हुए एक शब्द पर कांग्रेस भड़क गई. हालांकि स्पीकर ने उस शब्द को कार्यवाही से हटवा दिया, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने नाराजगी जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया.

सदन से बाहर भड़के हुड्डा: सदन से बाहर आकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़े रखे थे, जबकि सरकार ने कहीं और से आंकड़े जुटाए. सीएम ने जो भाषा इस्तेमाल की, वैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी. उन्होंने कहा कि अगर सदन की गरिमा बनाए नहीं रखनी तो वहां बैठने का कोई फायदा नहीं है.

“अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल” – अरोड़ा: अशोक अरोड़ा ने कहा कि हमने कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जताई. यह मुद्दा पूरे प्रदेश का है. लेकिन सीएम ने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया. सरकार ने अपराध के आंकड़े तोड़े-मरोड़े और कांग्रेस की बात को दरकिनार कर दिया. इसी कारण हमें वॉकआउट करना पड़ा.

डिप्टी स्पीकर की प्रतिक्रिया: हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि सीएम ने विपक्ष को विस्तार से जवाब दिया. कांग्रेस ने अपनी बात रखी, लेकिन जब आंकड़े सामने आए तो वे बहस से भाग निकले. उन्होंने कहा कि एक शब्द से आपत्ति हो सकती थी, लेकिन उसके लिए सदन छोड़ना सही तरीका नहीं था.

खेल मंत्री का आरोप – “भागना कांग्रेस की आदत”: खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि कांग्रेस हमेशा ऐसा ही करती आई है. जब भी सरकार ठोस जवाब देती है, विपक्ष बहाने बनाकर भाग जाता है. सीएम ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस स्वतंत्र रूप से काम कर रही है. लेकिन कांग्रेस में सच सुनने की ताकत नहीं बची.

पूरा सत्र कानून व्यवस्था पर आरोप-प्रत्यारोप और शोर-शराबे में बीता. विपक्ष ने अपराध दर को लेकर सरकार को घेरा, तो सत्ता पक्ष ने कांग्रेस के कार्यकाल की घटनाओं को गिनाया. अंत में सीएम की शायरी ने माहौल को और गर्मा दिया और कांग्रेस का वॉकआउट इस चर्चा का सबसे बड़ा नतीजा बन गया.

