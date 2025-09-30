दरभा नेशनल हाईवे में ग्रामीणों का हंगामा, खराब सड़क के विरोध में चक्काजाम, अफसरों ने दिया आश्वासन
दरभा नेशनल हाईवे 30 की खराब सड़क को लेकर ग्रामीणों ने चक्काजाम किया.
जगदलपुर : छत्तीसगढ़ को आंध्रप्रदेश और तेलंगाना से जोड़ने वाली नेशनल हाइवे 30 गड्ढों में तब्दील हो गई है. NH 30 में प्रतिदिन हजारों गाड़ियां चलती हैं. इन दिनों जगदलपुर से सुकमा के बीच की सड़क मुसीबत बन गई है. सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क यह कह पाना मुश्किल है. इस सड़क पर चलने वाले मुसाफिरों को रोजाना जर्जर सड़क का दर्द झेलना पड़ रहा है. इसके विरोध में एक दर्जन से अधिक गांव के लोगों ने NH 30 में चक्काजाम किया.
खराब सड़क को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा : आपको बता दें कि सड़क में दुर्घटनाएं बढ़ गई है. गाड़ियां गड्ढे से टकराकर खराब हो रही है. गाड़ियों के खराब होने और दुर्घटनाओं से जाम की स्थिति निर्मित हो रही है. लेकिन नेशनल हाइवे के अधिकारी, शासन-प्रशासन की आंखें बंद हैं. जिससे परेशान होकर एक दर्जन से अधिक गांव के लोगों ने दरभा मुख्यालय के नेशनल हाईवे 30 को जाम किया.
अफसरों ने दिया सड़क मरम्मत का आश्वासन : करीब 2 घंटे तक किए गए सड़क जाम से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई थी. जाम को देखते हुए तोकापाल SDM और राष्ट्रीय राजमार्ग के मुख्य कार्यपालन अभियंता मौके पर पहुंचे. जिन्होंने 25 अक्टूबर तक सड़क मरम्मत कार्य करने का आश्वासन दिया. आश्वासन के बाद ग्रामीण सड़क से हटे और राहगीरों के लिए मार्ग खोला गया.
केशलुर से तोंगपाल के बीच सड़क इतनी खराब है कि पैदल चलना मुश्किल है. उस रुट पर यात्रा करने वाले यात्री व बस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इतने गड्ढे हो गए हैं कि गाड़ी कहां से निकाले यह समझ नहीं आता है.बड़े-बड़े गड्ढों से टकराकर गाड़ियां खराब हो रही है. जब कोई स्कूटी या अन्य गाड़ियों की खरीदी करता है तो उस दौरान सड़क टैक्स भरा जाता है.उसके बावजूद सहीं सड़क नहीं मिलती है- गुपत नाग, आंदोलनकारी दरभा
आंदोलनकारियों की माने तो गांव और गलियों की सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से बेहतर है. जिससे परेशान होकर दर्जनभर से अधिक गांव के दरभा ब्लॉक के लोगों में चक्का जाम किया है. खराब सड़क से केशलुर, नेगानार, कामानार, दरभा, झीरम, तोंगपाल, कुकानार, रोकेल, छिंदगढ़, पाकेला सहित अन्य गांव प्रभावित हैं. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि 25 अक्टूबर तक सड़क मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा,यदि कार्य शुरू नहीं होता है तो 30 अक्टूबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल चक्का जाम नेशनल हाइवे में किया जाएगा.
