हिंदू संगठन का प्रार्थना सभा में हंगामा, धर्मांतरण का आरोप, 9 लोग अरेस्ट - RUCKUS IN PRAYER MEETING

हिंदू संगठन का प्रार्थना सभा में हंगामा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 30, 2025 at 5:44 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 8:46 PM IST 2 Min Read

दुर्ग : पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के एक घर के अंदर प्रार्थना सभा चल रही थी. जिसे लेकर हिंदू संगठन ने आपत्ति जताई. हिंदू संगठन ने आरोप लगाए कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण की गतिविधियां संचालित थी. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस दौरान हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की गईं. इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज : आपको बता दें कि बजरंगदल को सूचना मिली कि पद्मनाभपुर के एक घर में बड़ी संख्या में लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है. साथ ही चंगाई सभा भी आयोजित है. जिसमें पटेल, दीप, तांडी और बघेल परिवार के लोगों का धर्मांतरण हो रहा है. बजरंग दल ने इसका विरोध किया, जिसके बाद हंगामा हुआ. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और दो पादरी को हिरासत में लिया. धर्मांतरण के मुद्दे पर सांसद विजय बघेल ने कहा कि धर्मांतरण करना घृणित कार्य है. सभी को अपने-अपने धर्म में रहना चाहिए. धर्मांतरण का आरोप, 9 लोग अरेस्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH) हिंदू धर्म कभी नहीं कहता कि आप लोग इसमें शामिल हो.कभी इस प्रकार की साजिश भी नहीं करता. हमें इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की और विचार करने की जरूरत है और जन जागृति भी काफी जरूरी है - विजय बघेल, लोकसभा दुर्ग सांसद

