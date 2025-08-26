पटना: पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ गई है. इसी मुद्दे को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई ने काला झंडा दिखाने की कोशिश की. जिससे मौके पर मौजूद भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प हो गई. मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट की नौबत आ गई.

एनएसयूआई और भाजयुमो में मारपीट: एनएसयूआई के छात्रों ने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को काला झंडा दिखाने की कोशिश की. एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा था. इसी दौरान भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया.

पटना में एनएसयूआई और भाजयुमो में जमकर मारपीट (ETV Bharat)

केंद्रीय मंत्री के दौरे के दौरान उभरा विरोध: दरअसल, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पटना आगमन के दौरान यह मुद्दा फिर गरमा गया. जैसे ही उनका काफिला ज्ञान भवन के पास पहुंचा, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराने की कोशिश की. छात्र लंबे समय से विश्वविद्यालय की बदहाली और उसकी उपेक्षा को लेकर नाराज हैं.

छात्रों के बीच झड़प, स्थिति हुई तनावपूर्ण: एनएसयूआई और भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. पहले नारेबाजी हुई और फिर देखते ही देखते धक्का-मुक्की शुरू हो गई. स्थिति इस कदर बिगड़ गई कि मारपीट की नौबत आ गई. विश्वविद्यालय की गरिमा से जुड़ा मुद्दा राजनीतिक टकराव में तब्दील हो गया.

पटना में दो छात्र संगठन के बीच मारपीट (ETV Bharat)

पुलिस ने संभाला मोर्चा: स्थिति को बिगड़ता देख मौके पर तैनात पुलिस ने हस्तक्षेप किया. दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को अलग-अलग किया गया और किसी तरह हालात पर काबू पाया गया. हालांकि इस दौरान कुछ छात्रों को हल्की चोटें भी आईं, लेकिन कोई गंभीर घटना नहीं हुई.

भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई छात्र को जमकर कूटा (ETV Bharat)

"विरोध शांतिपूर्ण था. हम लोग सिर्फ मंत्री जी को यह बताना चाहते थे कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना चाहिए. काला झंडा दिखाना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर हमसे भिड़ गए." - शाश्वत शेखर, संयोजक, एनएसयूआई

धर्मेंद्र प्रधान को काला झंडा दिखाने को दौरान छात्र गुट भिड़े (ETV Bharat)

गौरव पाने के लिए संघर्षरत: पटना विश्वविद्यालय को कभी 'बिहार का ऑक्सफोर्ड' कहा जाता था. इसकी स्थापना के बाद लंबे समय तक यह पूर्वी भारत का एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र रहा, लेकिन समय के साथ इसकी पहचान कमजोर होती चली गई. आज विश्वविद्यालय अपने खोए हुए गौरव को पाने के लिए संघर्षरत है. छात्रों की वर्षों पुरानी मांग है कि इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए.

