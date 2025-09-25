ETV Bharat / state

खैरथल में बवाल : कंपनी एजेंट के घर में तोड़फोड़ और आजगनी, पुलिस ने संभाला मोर्चा

घोटाले को लेकर भड़के ग्रामीण. फाइनेंस कंपनी के एजेंट के घर में तोड़फोड़ और आगजनी. गांव में भारी पुलिस बल तैनात. जानिए पूरा मामला...

Ruckus in Khairthal
फाइनेंस कंपनी में तोड़फोड़ और आजगनी (ETV Bharat Khairthal)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2025 at 9:17 AM IST

3 Min Read
खैरथल: जिले के मातौर गांव में एक फाइनेंस कंपनी से जुड़े कथित घोटाले ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया है. ग्रामीणों की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपये जमा करने के बाद कंपनी मालिक के अचानक फरार हो जाने से भड़के निवेशकों ने बुधवार देर रात एजेंट के घर में तोड़फोड़ की और कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया. इस घटना के अलावा कंपनी के एक एजेंट का शव खैरथल के रेलवे अंडरब्रिज के पास संदिग्ध हालात में बरामद होने से मामला और जटिल हो गया है.

ग्रामीणों ने बताया कि फाइनेंस कंपनी पिछले 10-12 वर्षों से गांव में संचालित हो रही थी. इसका हेडऑफिस भी मातौर गांव में ही स्थित था. कंपनी ने स्थानीय एजेंटों के माध्यम से मजदूरों, छोटे व्यापारियों और दुकानदारों से बचत की राशि जमा करवाई. निवेशकों को पासबुक, बॉन्ड और समय-समय पर ब्याज दिए जाने से लोगों का भरोसा कंपनी पर बढ़ता चला गया. एक एजेंट के बयान के मुताबिक, कंपनी में करीब 5 हजार लोगों के खाते खुले थे और करोड़ों रुपये जमा हो चुके थे. फाइनेंस कंपनी के लिए कई एजेंट कलेक्शन का काम संभालते थे.

फाइनेंस कंपनी के एजेंट की मौत की जांच चल रही है और कंपनी मालिक की तलाश में टीमें लगाई गई हैं. पुलिस ने तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में भी केस दर्ज कर लिया है. इस पूरे मामले की जांच की जा रही है. जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाी की जाएगी. -मनीष कुमार, खैरथल एसपी.

लोगों ने बताया कि कंपनी ने जमा धनराशि का कुछ हिस्सा इलाके में लोन के रूप में भी वितरित किया, जिससे विश्वास और मजबूत हुआ, लेकिन अचानक कंपनी मालिक का फोन बंद हो गया और वह फरार बताया जा रहा है. एजेंट की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीण मृतक के साथी एजेंट के घर इकट्ठा हो गए. विरोध-प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने घर में तोड़फोड़ की और कुछ बाइक को आग लगा दी. एक ग्रामीण सद्दाम ने बताया, "मैंने एजेंट के जरिए 14 लाख रुपये जमा कराए थे. अब कंपनी मालिक फरार है तो मेहनत की कमाई कौन लौटाएगा?" घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. खैरथल-तिजारा पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों से जानकारी ली.

पढ़ें : ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 81.75 लाख की ठगी, वाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया वारदात को अंजाम

ग्रामीण अब सरकार और प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि निवेशकों की राशि सुरक्षित कराई जाए और फरार मालिक को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए. इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है. जहां सैकड़ों परिवार अपनी जमा पूंजी गंवाने के कगार पर हैं. जिला प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया है.

