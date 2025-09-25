ETV Bharat / state

खैरथल में बवाल : कंपनी एजेंट के घर में तोड़फोड़ और आजगनी, पुलिस ने संभाला मोर्चा

खैरथल: जिले के मातौर गांव में एक फाइनेंस कंपनी से जुड़े कथित घोटाले ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया है. ग्रामीणों की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपये जमा करने के बाद कंपनी मालिक के अचानक फरार हो जाने से भड़के निवेशकों ने बुधवार देर रात एजेंट के घर में तोड़फोड़ की और कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया. इस घटना के अलावा कंपनी के एक एजेंट का शव खैरथल के रेलवे अंडरब्रिज के पास संदिग्ध हालात में बरामद होने से मामला और जटिल हो गया है.

ग्रामीणों ने बताया कि फाइनेंस कंपनी पिछले 10-12 वर्षों से गांव में संचालित हो रही थी. इसका हेडऑफिस भी मातौर गांव में ही स्थित था. कंपनी ने स्थानीय एजेंटों के माध्यम से मजदूरों, छोटे व्यापारियों और दुकानदारों से बचत की राशि जमा करवाई. निवेशकों को पासबुक, बॉन्ड और समय-समय पर ब्याज दिए जाने से लोगों का भरोसा कंपनी पर बढ़ता चला गया. एक एजेंट के बयान के मुताबिक, कंपनी में करीब 5 हजार लोगों के खाते खुले थे और करोड़ों रुपये जमा हो चुके थे. फाइनेंस कंपनी के लिए कई एजेंट कलेक्शन का काम संभालते थे.