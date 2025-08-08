Essay Contest 2025

कोटवार की हत्या पर कवर्धा में बवाल, प्रशासन से कोटवारों ने लगाई सुरक्षा की गुहार - RUCKUS IN KAWARDHA

कवर्धा में कोटवारों ने बढ़ते क्राइम को मुद्दे पर जिला प्रशासन को घेरा है.

KOTWARS RUCKUS IN KAWARDHA
कवर्धा में कोटवारों का हंगामा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2025 at 8:42 PM IST

कवर्धा: वनांचल जिले कवर्धा में कोटवारों का गुस्सा भड़क गया है. बुधवार को भीरा के कोटवार नरेंद्र दास मानिकपुरी की निर्मम हत्या कर दी गई. उसके बाद से पूरे जिले के कोटवार दहशत में है. वे जिला प्रशासन से सुरक्षा और नरेंद्र दास मानिकपुरी के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं.

कलेक्टर कार्यालय में कोटवारों का प्रदर्शन: शुक्रवार को कोटवारों ने कलेक्टर कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने इस मौके पर कलेक्टर, एसपी और गृहमंत्री को ज्ञापन सौंपा. कोटवारों ने मांग की है कि वे अब नाइट ड्यूटी नहीं करेंगे. इसके साथ ही कोटवारों ने क्षति पूर्ति राशि और मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की है.

कवर्धा से संवाददाता महबूब खान की रिपोर्ट (ETV BHARAT)

नरेंद्र दास मानिकपुरी के परिवारों को मिले नौकरी: कोटवारों ने मांग की है कि नरेंद्र दास मानिकपुरी के परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए. प्रशासन ने कोटवारों की मांग पर विचार करने की बात कही है.

Kawardha Kotwar Union Protest
कवर्धा कोटवार संघ का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

कोटवार 26 विभागों का काम करते हैं, गांव में मुनादी करानी हो या किसी की मौत हो गई हो तो सबसे पहले मौके पर जाकर प्रशासन को अवगत कराते हैं. इसके अलावा राजस्व मामला हो या कोई और सभी काम अपनी पूरी इमानदारी से करते हैं . उसके बावजूद शासन हमें सिर्फ 2200 रुपये मानदेय देती है. कुछ लोगों को शासन ने जमीन दिया हुआ है. पर बहुत सारे कोटवार भूमिहीन हैं. वे भी काम कर रहे हैं. शासन को कोटवारों के लिए सोचने की जरूरत है-सुरेश दास मानिकपुरी, अध्यक्ष, कवर्धा कोटवार जिला संघ

दो दिन पहले हुई थी नरेंद्र दास मानिकपुरी की हत्या: दो दिन पहले नरेंद्र दास मानिकपुरी की मान्दीभाटा गांव में हत्या हुई थी. आरोपी चैन सिंह ने मामूली बात पर डंडे से पीटकर नरेंद्र दास मानिकपुरी को मौत के घाट उतार दिया. कवर्धा पुलिस ने उसके बाद आरोपी चैन सिंह को गिरफ्तार कर लिया. उसे कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने कोटवार को जेल भेज दिया. इस घटना के बाद से कोटवार घबराए हुए हैं.

