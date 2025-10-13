'जन सुराज के लिए गोली खायी फिर भी टिकट नहीं..' लिस्ट जारी होने के बाद हंगामा
जन सुराज के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी होते ही प्रेस कांफ्रेंस में हंगामा होने लगा. नेताओं ने कई गंभीर आरोप लगाए.
Published : October 13, 2025 at 4:17 PM IST|
Updated : October 13, 2025 at 5:16 PM IST
पटना: बिहार चुनाव 2025 को लेकर जन सुराज के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी होते ही प्रेस कांफ्रेंस में हंगामा होने लगा. एक नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने पार्टी के लिए गोली खायी, इसके बाद उन्हें टिकट नहीं दिया गया. नेता प्रशांत किशोर के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. ऐसे में पीके को प्रेस कांफ्रेंस स्थल से निजी बाउंसरों ने किसी तरह सुरक्षित सभागार से बाहर निकाला.
जन सुराज का काउंटडाउन शुरू: बलरामपुर विधानसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी की प्रतीक्षा कर रहे गुलाम हैदर का नाम सूची में नहीं था. असाब आलम को उम्मीदवार बनाया गया. इससे वे बेहद नाराज हो गए. मंच से ही प्रशांत किशोर पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीमांचल में अब जन सुराज का काउंटडाउन शुरू हो गया है.
"पार्टी ने टिकट बेचने का काम किया है. ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है, जो अपना नाम तक ठीक से नहीं लिख सकते. पार्टी ने धोखा किया है. अब वे क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ काम करेंगे. सीमांचल में जन सुराज की जो जमीन बनी थी, वह अब खत्म हो जाएगी." -गुलाम हैदर, जन सुराज नेता
बख्तियारपुर से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे पुरुषोत्तम ने भी जोरदार विरोध किया. जब उन्हें पता चला कि पार्टी ने वाल्मीकि कुमार को उम्मीदवार बनाया है तो उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान ही हंगामा शुरू कर दिया. पुरुषोत्तम ने कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए क्षेत्र में दिन-रात मेहनत की.
"पार्टी के प्रचार में विरोधियों से गोली भी खानी पड़ी. लोगों को जोड़ा और कई बार विरोध का सामना किया, लेकिन टिकट ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया जिसने पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया. जन सुराज ने टिकट बेचा है. परिश्रम करने वाले कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर दिया गया है." -पुरुषोत्तम, जन सुराज नेता
बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म: पुरुषोत्तम और अन्य नाराज कार्यकर्ताओं के हंगामे के कारण प्रशांत किशोर को प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही रोकनी पड़ी. कांफ्रेंस के बाद मीडिया से सवाल पूछने की जब बारी आई तब तक नाराज कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ गई. माहौल काफी तनावपूर्ण बन गया.
जन सुराज के 116 उम्मीदवार: जन सुराज पार्टी ने सोमवार को अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की. इस सूची में 66 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. इससे पहले पार्टी ने 51 नामों की घोषणा की थी. इस तरह अब तक कुल 116 प्रत्याशियों के नाम पार्टी की ओर से घोषित किए जा चुके हैं. खास बात यह है कि इनमें 21 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं.
