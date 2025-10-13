ETV Bharat / state

'जन सुराज के लिए गोली खायी फिर भी टिकट नहीं..' लिस्ट जारी होने के बाद हंगामा

जन सुराज की प्रेस कांफ्रेंस में हंगामा ( ETV Bharat )

पटना: बिहार चुनाव 2025 को लेकर जन सुराज के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी होते ही प्रेस कांफ्रेंस में हंगामा होने लगा. एक नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने पार्टी के लिए गोली खायी, इसके बाद उन्हें टिकट नहीं दिया गया. नेता प्रशांत किशोर के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. ऐसे में पीके को प्रेस कांफ्रेंस स्थल से निजी बाउंसरों ने किसी तरह सुरक्षित सभागार से बाहर निकाला. जन सुराज का काउंटडाउन शुरू: बलरामपुर विधानसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी की प्रतीक्षा कर रहे गुलाम हैदर का नाम सूची में नहीं था. असाब आलम को उम्मीदवार बनाया गया. इससे वे बेहद नाराज हो गए. मंच से ही प्रशांत किशोर पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीमांचल में अब जन सुराज का काउंटडाउन शुरू हो गया है. जन सुराज की प्रेस कांफ्रेंस में हंगामा (ETV Bharat) "पार्टी ने टिकट बेचने का काम किया है. ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है, जो अपना नाम तक ठीक से नहीं लिख सकते. पार्टी ने धोखा किया है. अब वे क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ काम करेंगे. सीमांचल में जन सुराज की जो जमीन बनी थी, वह अब खत्म हो जाएगी." -गुलाम हैदर, जन सुराज नेता

