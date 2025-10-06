ETV Bharat / state

दरभंगा में जनसुराज की सभा में चली कुर्सियां, एक का सिर फटा, जानिए क्यों हुआ बवाल

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जनसुराज पार्टी की बैठक में उम्मीदवार चयन के दौरान हंगामा और मारपीट, विवाद में कई घायल, एक का सिर फटा.

RUCKUS IN JAN SURAAJ PARTY MEETING
दरभंगा में जनसुराज की सभा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 6, 2025 at 10:04 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

दरभंगा: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर जनसुराज पार्टी की एक बैठक में जमकर हंगामा और मारपीट की घटना सामने आई है. यह मामला दरभंगा जिले के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा है, जहां पार्टी की जनसभा के दौरान उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई.

जनसुराज पार्टी की एक बैठक में बवाल: हनुमान नगर प्रखंड के उत्क्रमित विद्यालय तारालाही में आयोजित इस जनसभा का उद्देश्य आगामी चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन था. हालांकि बैलेट पेपर पर मतदान के दौरान अनियमितताओं के आरोपों ने स्थिति को बेकाबू कर दिया, जिससे मंच रणक्षेत्र में बदल गया. इस घटना में 6 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें से एक का सिर फट गया. घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने पार्टी की छवि पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

दरभंगा में जनसुराज की सभा में हंगामा (ETV Bharat)

मतदान प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप: जनसुराज के कार्यकर्ता राज कुमार पासवान ने बताया कि हनुमान नगर प्रखंड में आयोजित जनसभा में जनसुराज पार्टी ने बैलेट पेपर के जरिए उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया शुरू की थी. वहीं मतदान के दौरान एक व्यक्ति द्वारा कई बैलेट पेपर पर जबरन साइन करने का आरोप लगा, जिसका स्थानीय लोगों ने तीखा विरोध किया. विरोध के बाद शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. समर्थकों ने एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकीं, जिसमें एक शख्स का सिर फट गया है और 6 घायल हैं.

"पार्टी ने बैलेट पेपर के जरिए उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया शुरू की थी. इस दौरान 6 से अधिक लोगों को चोटें आईं, और एक व्यक्ति का सिर फट गया है. अनियमितताओं के कारण गुस्सा भड़का, जिसे नियंत्रित करने में पार्टी के पदाधिकारी नाकाम रहे."-राज कुमार पासवान, जनसुराज के कार्यकर्ता

संभावित उम्मीदवारों ने रखा अपना पक्ष: हंगामे से पहले सभा को बहादुरपुर विधानसभा के संभावित उम्मीदवारों ने संबोधित किया. इनमें निर्मल कुमार, विनय कुमार सिंह, भरत यादव, मोहम्मद कलाम, राजीव कुमार मणि और सुरेश प्रसाद सिंह शामिल थे. सभी ने अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में अपने विचार रखे और क्षेत्र की समस्याओं के समाधान का वादा किया. निर्मल कुमार ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर दिया, जबकि मोहम्मद कलाम ने सामाजिक समरसता की बात कही.

उम्मीदवार चयन की बहुस्तरीय प्रक्रिया: जनसुराज पार्टी ने बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में 3 से 8 अक्टूबर तक उम्मीदवार चयन के लिए जनसभाएं आयोजित करने की योजना बनाई है. इससे पहले दो स्तरों पर संगठन के पदाधिकारियों से राय ली गई थी. अब विधानसभा स्तर पर संस्थापक और प्राथमिक सदस्यों की राय लेकर प्रत्याशी चयन को अंतिम रूप दिया जा रहा है. पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और लोकतांत्रिक होगी.

RUCKUS IN JAN SURAAJ PARTY MEETING
जनसुराज पार्टी की एक बैठक (ETV Bharat)

पार्टी नेतृत्व ने की घटना की निंदा: जनसुराज के जिला चुनाव प्रभारी सुरेंद्र मोहन यादव ने बहादुरपुर में हुई हिंसा की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि हिंसा का कोई स्थान लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नहीं है, और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. घायलों को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह स्थानीय स्तर का विवाद था, जो पूरे चयन अभियान को प्रभावित नहीं करेगा.

"बहादुरपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. हिंसा लोकतंत्र में अस्वीकार्य है. दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन चयन प्रक्रिया पारदर्शी और अटल रहेगी." -सुरेंद्र मोहन यादव, जिला चुनाव प्रभारी, जनसुराज

चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है असर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनसुराज पार्टी एनडीए और महागठबंधन को टक्कर देने की तैयारी में है. पार्टी ने सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने और 40 प्रतिशत टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया है. लेकिन बहादुरपुर की घटना ने पार्टी की आंतरिक एकता पर सवाल उठाए हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उम्मीदवार चयन में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखना जनसुराज के लिए बड़ी चुनौती होगी.

ये भी पढ़ें-

मुश्किल में प्रशांत किशोर, BJP सांसद ने ठोका 125 करोड़ की मानहानि का मुकदमा

'माफी नहीं तो 100 करोड़ की मानहानि', मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को भेजा नोटिस

For All Latest Updates

TAGGED:

JAN SURAAJ PARTY MEETINGBIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025दरभंगा में जनसुराज की सभाप्रशांत किशोरBIHAR ELECTION 2025RUCKUS IN JAN SURAAJ PARTY MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मगध-शाहाबाद की 48 में से 80% सीट जीतने के लिए NDA का 'मास्टर प्लान', पवन सिंह साबित होंगे 'तुरुप का इक्का'?

दरभंगा में सिक्सर लगाएंगे संजय सरावगी या महागठबंधन के सिर सजेगा ताज, जानें सियासी समीकरण

Explainer: 20 साल से बिहार के CM लेकिन चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं नीतीश कुमार?

मतदान करने पर नक्सली करते थे खून-खराबा, बिहार के गया में आज कैसे हैं हालात, जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.