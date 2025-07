ETV Bharat / state

हिसार में CET परीक्षा में कड़े के साथ एंट्री पर बवाल, धरने पर बैठने की धमकी के बाद प्रवेश मिला - UPROAR OVER ENTRY WITH KADA IN CET

हिसार में CET परीक्षा में कड़े के साथ एंट्री पर बवाल ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : July 26, 2025 at 8:40 PM IST 3 Min Read

हिसारः अमृतधारी सिख युवक मिलनवीर सिंह शनिवार को हिसार के सेक्टर 16-17 स्मॉल वंडर स्थित सेंटर में CET परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुंचा था. वहां गेट पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने मिलनवीर सिंह को कड़ा पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति से मना कर दिया. इसके बाद सेंटर के बाहर परीक्षार्थी और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई. छात्र की सूचना पर गुरुद्वारा कमेटी से जुड़े प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे. इसके बाद भी उसे प्रवेश नहीं दिया गया. अंत में छात्र धरने पर बैठने की तैयारी करने लगा. इसे देख पुलिसकर्मियों ने वरीय अधिकारियों से बात की और उसे कड़ा पहनकर प्रवेश की अनुमति दे दी. काफी समय तक परेशान रहा छात्र: छात्र की सूचना पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के पूर्व प्रधान और हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के पूर्व सदस्य सरदार सुखसागर सिंह के पास फोन किया. सूचना मिलते ही सरदार सुखसागर सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे और मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों से कहा कि कहा कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सिख कैंडिडेट अपने पांच चिन्हों के साथ परीक्षा दे सकता है जिसमें कड़ा भी शामिल है. इसलिए युवक को परीक्षा में जाने दिया जाए. लेकिन पुलिसकर्मी अपनी बात पर अड़े रहे. इसके बाद उन्होंने 112 पर कॉल किया, जिस पर पुलिस वहां पहुंची तो सरदार सुखसागर ने उन्हें कड़ा पहनकर परीक्षा में बैठने की कानूनी तौर पर हक बताया और कहा कि पुलिस कर्मियों द्वारा इस मामले में जबरदस्ती की जा रही है.

कड़ा पहनकर परीक्षा केंद्र में एंट्री की मांग को लेकर हंगामा (Etv Bharat) काफी समय तक पुलिसकर्मी अड़े रहेः इस दौरान सरदार सुखसागर सिंह ने सिविल लाइन थाना के एसएचओ को भी फोन किया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया. जब पुलिस कर्मियों ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने कहा कि वे लिखित में यह बात लिखकर दें क्योंकि युवक के भविष्य का सवाल है और यदि परीक्षा में देरी होती है तो उसके भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लग जाएगा. पुलिस कर्मियों ने लिखकर देने से भी मना कर दिया. इस दौरान मीडिया कर्मी पर मौके पर पहुंच गए लेकिन पुलिस कर्मी अपनी बात पर अड़े रहे. धरने पर बैठने की धमकी के बाद माने पुलिसकर्मीः सुखसागर सिंह ने प्रोटोकॉल अधिकारी से बात करवाने की बात कही लेकिन प्रोटोकॉल अधिकारी भी वहां मौजूद नहीं थे. इसी दौरान पुलिस कर्मियों ने किसी उच्च अधिकारी से बात की और सुखसागर से उनकी बात करवाई लेकिन उस अधिकारी ने भी कड़ा परीक्षा में ले जाने से मना किया. यह सब देखकर सुखसागर स्कूल के सामने ही जमीन पर धरने पर बैठने की तैयारी करने लगे. इस पर पुलिस कर्मियों ने आला अधिकारियों से बात की जिस पर युवक को कड़ा और कृपाण सहित परीक्षा में जाने की अनुमति दे दी गई.