चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा का चार दिन का मानसून सत्र संपन्न हो गया. इस बार सत्र में विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. सत्र के पहले दिन ही कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया और छह बार सदन की कार्यवाही बाधित की. मंगलवार को इस पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने भाषण में एक शब्द इस्तेमाल किया, जिसे विपक्ष ने आपत्तिजनक मानते हुए हंगामा खड़ा कर दिया. स्थिति यहां तक पहुंची कि विपक्ष अपने ही लाए प्रस्ताव पर चर्चा से वॉक आउट कर गया. इसके बाद बुधवार को भी सदन में ‘शैतान’ शब्द को लेकर तीखी नारेबाजी और शोर-शराबा देखने को मिला.

बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायक स्पीकर की वेल में पहुंच गए. यह विवाद कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला द्वारा पूछे गए कानून व्यवस्था से जुड़े प्रश्न पर भड़क उठा. विपक्ष ने कहा कि हरियाणा में अपराध बढ़ता जा रहा है और राज्य में गैंगस्टर राज चल रहा है.

विपक्ष का रवैया गैर-जिम्मेदाराना - सीएम सैनी

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पलटवार करते हुए कहा कि जब विपक्ष काम रोको प्रस्ताव लाता है, तो बहस के बजाय सदन से बाहर चला जाता है. उन्होंने विपक्ष के रवैये को गैर-जिम्मेदाराना बताया. इसी बीच स्पीकर ने विपक्ष को चेतावनी दी कि शोर मचाकर दबाव बनाने की कोशिश न करें. उन्होंने कहा कि विपक्ष को पहले सदन में अनुशासन दिखाना चाहिए, तभी उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा.

सीएम बोले- यह शहीद मेजर शैतान सिंह का नाम. (Etv Bharat)

मुख्यमंत्री का भाषण “जीरो” था - गीता भुक्कल

कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने तीखा विरोध करते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष सदन के कस्टोडियन होते हैं और उनका कर्तव्य है कि विपक्ष के अधिकारों की रक्षा करें. उन्होंने आरोप लगाया कि मंगलवार को मुख्यमंत्री का भाषण “जीरो” था और उसमें किसी सवाल का ठोस जवाब नहीं दिया गया.

मंगलवार की जड़ से जुड़ा विवाद

असल विवाद मंगलवार से शुरू हुआ, जब सीएम नायब सैनी ने कानून व्यवस्था पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए अपने भाषण में “शैतान” शब्द का इस्तेमाल किया. विपक्ष ने इसे आपत्तिजनक करार देते हुए सदन में हंगामा किया और चर्चा के दौरान ही वॉक आउट कर लिया.

मेजर शैतान सिंह का जिक्र किया था - सीएम नायब सैनी

बुधवार को गीता भुक्कल ने दोबारा मुद्दा उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्पष्ट करें कि उन्होंने ‘शैतान’ शब्द किसके लिए प्रयोग किया. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष जानबूझकर बात का बतंगड़ बना रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने उदाहरण के तौर पर मेजर शैतान सिंह का जिक्र किया था, जिन्होंने रेजांगला युद्ध में चीन के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहादत दी थी. सीएम ने कहा कि विपक्ष मेजर शैतान सिंह जैसे शहीद का नाम भी विवादों में घसीट रहा है, जो बेहद शर्मनाक है.

हुड्डा और सैनी आमने-सामने

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री खुद को मेरा बेटा मानते हैं, अगर मेरी औलाद को ‘शैतान’ कहा जाएगा तो यह अस्वीकार्य है. उन्होंने कहा कि यदि गाली निकालने से ही सरकार को संतुष्टि मिलती है तो सरकार चाहें तो और गालियां निकाल ले.

सीएम नायब सैनी ने जवाब दिया कि हुड्डा वरिष्ठ नेता हैं और कई पीढ़ियों से उनके परिवार के लोग विधानसभा में रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द गाली नहीं है, बल्कि देश की रक्षा करने वाले शहीद का नाम है.

स्पीकर की नसीहत

स्पीकर ने माहौल शांत कराने की कोशिश करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विचारधाराओं का टकराव हमेशा रहेगा. लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग न किया जाए जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचे. उन्होंने कहा कि यह विधानसभा का अंतिम दिन है, इसलिए मामले को यहीं खत्म करना चाहिए.

सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए - अनिल विज

वहीं, कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी विपक्ष को नसीहत दी और कहा कि विपक्ष को बोलने का अधिकार है लेकिन सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए. उन्होंने विपक्ष के वॉक आउट को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि भगोड़ों के अधिकार छिन जाते हैं. कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इसलिए बार-बार भागती है क्योंकि उनके पास कोई मजबूत नेतृत्व नहीं है.

शैतान शब्द का अर्थ नटखट होता है - सीएम सैनी

विधानसभा की कार्यवाही समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मीडिया से कहा कि ‘शैतान’ शब्द unparliamentary नहीं है. उन्होंने कहा कि उन्होंने मेजर शैतान सिंह का उदाहरण दिया था. इसके अलावा आम बोलचाल में भी लोग अपने बच्चों को शैतान कह देते हैं, जिसका अर्थ नटखट होता है. भगवान कृष्ण को भी नटखट कहा जाता है.

विपक्ष की भावनाओं को आहत करता है ये शब्द - रघुवीर कादियान

कांग्रेस ने हालांकि इसे सदन की गरिमा से जोड़ते हुए स्पीकर से मांग की कि मुख्यमंत्री अपने शब्द वापस लें. विधायक रघुवीर कादियान ने कहा कि संभव है मुख्यमंत्री का मकसद गलत न रहा हो, लेकिन मीडिया में जो तस्वीर बनी है वह विपक्ष की भावनाओं को आहत करती है.

हरियाणा की राजनीति में अभी टकराव का दौर जारी

हरियाणा विधानसभा का यह मानसून सत्र विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच लगातार टकराव का गवाह बना. कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दे पर बहस के बजाय शब्दों की लड़ाई और नारेबाजी में ज्यादा वक्त गया. ‘शैतान’ शब्द पर मचा बवाल इस सत्र की सबसे बड़ी सुर्खी बना. मुख्यमंत्री का कहना है कि उनका इरादा किसी को अपमानित करना नहीं था, जबकि विपक्ष इसे सदन की गरिमा का मुद्दा बना रहा है. स्पीकर ने दोनों पक्षों को मर्यादा में रहने की नसीहत देते हुए मामला खत्म करने का प्रयास किया. हालांकि इस विवाद ने साबित किया कि हरियाणा की राजनीति में अभी टकराव का दौर जारी है और विधानसभा का मंच भी इससे अछूता नहीं.

