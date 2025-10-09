ETV Bharat / state

हल्द्वानी के होटल में हंगामा, कमरा नहीं देने पर मैनेजर से मारपीट, तीन आरोपी गिरफ्तार

हल्द्वानी होटल में हंगामा ( ETV Bharat )

Published : October 9, 2025 at 11:11 AM IST | Updated : October 9, 2025 at 11:27 AM IST

हल्द्वानी: गौलापार क्षेत्र के एक होटल में मंगलवार रात उस समय हंगामा मच गया जब थार गाड़ी में सवार कुछ युवक कमरे की मांग को लेकर विवाद पर उतर आए. होटल प्रबंधन ने संदिग्ध व्यवहार देखते हुए कमरा देने से इंकार किया. जिसके बाद युवकों ने होटल मैनेजर पर ही हमला बोल दिया. युवकों ने मैनेजर को लोहे के कड़े और बेल्टों से पीटकर लहूलुहान कर दिया. घटना होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. मामले की जानकारी मिलते ही काठगोदाम थाना पुलिस मौके पर पहुंची. जिसके बाद पुलिस ने तीन आरोपियों गौरव रावत, करण नौला और दीपांशु मेहरा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, गौलापार स्थित होटल का संचालन आकाश गोयल द्वारा लीज पर किया जा रहा है. होटल का कामकाज रमेश जोशी बतौर मैनेजर देखते हैं. मंगलवार देर रात थार गाड़ी से कुछ युवक होटल पहुंचे. उन्होंने कमरे की मांग की. युवकों के हाव-भाव संदिग्ध लगने पर मैनेजर रमेश जोशी ने उन्हें कमरा देने से मना कर दिया. इस पर युवक भड़क गए और गाली-गलौज करने लगे. हल्द्वानी होटल में हंगामा (ETV Bharat)

