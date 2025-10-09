हल्द्वानी के होटल में हंगामा, कमरा नहीं देने पर मैनेजर से मारपीट, तीन आरोपी गिरफ्तार
कमरे के लिए इंकार करने पर युवकों ने मैनेजर को बेल्ट और लोहे के कड़े से पीटा. जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गया.
Published : October 9, 2025 at 11:11 AM IST
Updated : October 9, 2025 at 11:27 AM IST
हल्द्वानी: गौलापार क्षेत्र के एक होटल में मंगलवार रात उस समय हंगामा मच गया जब थार गाड़ी में सवार कुछ युवक कमरे की मांग को लेकर विवाद पर उतर आए. होटल प्रबंधन ने संदिग्ध व्यवहार देखते हुए कमरा देने से इंकार किया. जिसके बाद युवकों ने होटल मैनेजर पर ही हमला बोल दिया. युवकों ने मैनेजर को लोहे के कड़े और बेल्टों से पीटकर लहूलुहान कर दिया. घटना होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.
मामले की जानकारी मिलते ही काठगोदाम थाना पुलिस मौके पर पहुंची. जिसके बाद पुलिस ने तीन आरोपियों गौरव रावत, करण नौला और दीपांशु मेहरा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, गौलापार स्थित होटल का संचालन आकाश गोयल द्वारा लीज पर किया जा रहा है. होटल का कामकाज रमेश जोशी बतौर मैनेजर देखते हैं. मंगलवार देर रात थार गाड़ी से कुछ युवक होटल पहुंचे. उन्होंने कमरे की मांग की. युवकों के हाव-भाव संदिग्ध लगने पर मैनेजर रमेश जोशी ने उन्हें कमरा देने से मना कर दिया. इस पर युवक भड़क गए और गाली-गलौज करने लगे.
विवाद बढ़ने पर एक युवक ने अपने हाथ में पहना लोहे का कड़ा निकालकर मैनेजर के सिर पर वार किया. दूसरे युवकों ने बेल्ट से मैनेजर पर हमला कर दिया. मारपीट के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे कर्मचारियों के साथ भी अभद्रता की गई. घटना के बाद आरोपी युवक वहां से फरार हो गए. गंभीर रूप से घायल मैनेजर रमेश जोशी को स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. इसके बाद होटल संचालक आकाश गोयल ने काठगोदाम थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
काठगोदाम थानाध्यक्ष विमला मिश्रा ने बताया घटना होटल के सीसीटीवी में दर्ज है. तीनों आरोपियों के खिलाफ मारपीट, धमकी और शांति भंग करने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
