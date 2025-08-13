गुरुग्राम: हाई क्लास ग्लोबल सिग्नेचर सोसाइटी में मंगलवार सुबह एक युवक ने सिक्योरिटी गार्ड को एयरगन दिखाकर धमका दिया. घटना उस वक्त हुई जब युवक सोसाइटी के गेट पर आया और गार्ड ने उससे पहचान पत्र दिखाने को कहा. युवक ने आईडी देने से मना कर दिया और दोनों में कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते युवक ने अपनी गाड़ी से एयरगन निकाल ली और गार्ड को डराने की कोशिश की.

वीडियो में कैद हुई पूरी घटना: ये पूरी घटना एक रेजिडेंट ने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर ली. वीडियो में युवक येलो टीशर्ट और ब्राउन शॉर्ट्स पहने गार्ड से बहस करता दिख रहा है. उसके हाथ में एयरगन है और वह गार्ड से कह रहा है "मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा." वीडियो में युवक गालियां भी देता नजर आ रहा है.

गुरुग्राम की हाई प्रोफाइल सोसाइटी में हंगामा (GLOBAL SIGNATURE SOCIETY)

फ्लैट में लेने आया था सामान: वीडियो में युवक जिस कार में बैठा दिख रहा है, वह उत्तराखंड नंबर की है. जांच में सामने आया कि युवक का नाम रमनदीप सिंह है. वह ग्लोबल सिग्नेचर सोसाइटी में नहीं रहता, लेकिन उसका एक फ्लैट वहां है. वह कुछ सामान लेने आया था. उसने पुलिस को बताया कि वह बेसटेक सोसाइटी में रहता है.

रेजिडेंट ने किया वीडियो वायरल: घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो गुरुग्राम पुलिस के अधिकारियों तक पहुंचा, जिसके बाद भौंडसी थाना पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए. वीडियो मिलने के कुछ घंटों के भीतर युवक की पहचान कर ली गई.

इसी एयरगन से आरोपी ने गार्ड को धमकाया था (Ruckus In Gurugram)

पुलिस ने हिरासत में लेकर की पूछताछ: पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. उसके पास से एयरगन भी बरामद हुई है. हालांकि एयरगन गैरकानूनी नहीं मानी जाती, इसलिए उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है. गार्ड की ओर से भी कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई.

