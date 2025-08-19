ETV Bharat / state

बरेली में चादर जुलूस में बवाल, हिंदू समुदाय ने नई परंपरा शुरू करने का किया विरोध, पुलिस से भी हुई झड़प - BAREILLY NEWS

बरेली में चादर जुलूस के दौरान बवाल हो गया. पुलिस ने विवाद कर लोगों को डांट-फटकार कर हटाया.

आला हजरत के उर्स में जमकर हंगामा हुआ.
आला हजरत के उर्स में जमकर हंगामा हुआ.
Published : August 19, 2025 at 9:12 PM IST

बरेली : इज्जतनगर थाना क्षेत्र में आला हजरत के उर्स में जमकर हंगामा हुआ. उर्स के दौरान हिंदू समुदाय ने चादर जुलूस को नई परंपरा कहकर विरोध शुरू कर दिया. देखते ही देखते दोनों पक्ष भड़क गए. पुलिस से भी लोग झड़प करने लगे. बवाल जैसी स्थिति देख पुलिस ने बल प्रयोग कर मामले को संभाला. पुलिस का कहना है कि पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान की आपसी मतभेद के चलते यह विरोध हुआ. मामले में तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.

मंगलवार को खजुरिया जुल्फिकार गांव से चादर जुलूस निकल रहा था. जुलूस में दूसरे गांव के लोग भी शामिल हो गए. खजुरिया गांव के कुछ हिंदू समुदाय के लोगों ने चादर खोल कर चलने की नई परंपरा शुरू करने का आरोप लगा कर विरोध कर दिया. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हंगामा कर रहे हिंदू समुदाय के लोगों को खदेड़ कर दूर किया.

विरोध कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प : इस बीच पुलिसकर्मियों से भी लोगों जमकर झड़प हुई. खजुरिया गांव के पूर्व प्रधान हरिद्वारी लाल ने कहा कि उर्स में शामिल होने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग चादरों का जुलूस लेकर जा रहे थे, जबकि समझौता आगे जाकर चादर खोलने का हुआ था. लेकिन गांव में ही चादर खोलकर जा रहे थे. इसका विरोध किया तो पुलिस ने उनके साथ मारपीट की. पुलिस से झड़प का वीडियो भी सामने आया है.

चादर खोलने पर हुआ विवाद : पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने बताया कि इज्जत नगर थाना क्षेत्र के खजुरिया गांव से आला हजरत उर्स के दूसरे दिन चादर का जुलूस गांव से शुरू होकर आला हजरत दरगाह पर जाता है. इसको लेकर दोनों पक्षों में पहले से समझौता हो चुका था. जुलूस निकालने के दौरान चादर खोलने पर विवाद होने लगा. मौके पर मौजूद पुलिस ने लोगों को समझाया और विवाद कर रहे लोगों को डांटकार हटाया गया.

आपसी मतभेद के चलते बवाल करने की कोशिश : दोनों पक्षों को समझाया गया. फिलहाल मौके पर शांति है. शुरुआती जांच में पता चला है कि वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच आपसी मतभेद के चलते बवाल करने का प्रयास किया गया है. मामले की पूरी जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसपर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

