ETV Bharat / state

मुजफ्फरपुर दुष्कर्म हत्याकांड के बाद बिहार में बवाल, पटना की सड़कों पर उतरी कांग्रेस - MUZAFFARPUR MOLESTATION MURDER

मुजफ्फरपुर दुष्कर्म हत्याकांड के बाद बिहार में बवाल ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : June 2, 2025 at 8:00 AM IST | Updated : June 2, 2025 at 9:17 AM IST 5 Min Read

पटना: बिहार के मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर बिहार में विपक्ष आक्रोशित है. रविवार की सुबह इनकम टैक्स गोलंबर पर विपक्ष सड़क पर उतरकर इस घटना और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने विधि व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए. 'दुष्कर्म के बाद 20 बार चाकू मारा' कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि इस घटना से हमलोग आहत हैं. एक दलित परिवार की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ. सीने पर 20 से 22 बार चाकू गोदा गया, गला काटा गया. इतनी बड़ी घटना हो गयी लेकिन मुजफ्फरपुर प्रशासन इस मामले को दबा के रखा, क्योंकि दो दिन बिहार में पीएम मोदी का कार्यक्रम था. मुजफ्फरपुर दुष्कर्म हत्याकांड के बाद बिहार में बवाल (ETV Bharat) 'डबल इंजन की सरकार निकम्मी': राजेश राम ने आरोप लगाया है कि इस दुष्कर्म हत्याकांड में बिहार की सरकार शामिल है. डबल इंजन की सरकार वाले पीएम मोदी घटना जिस दिन बिहार में जंगलराज की बात पर जोर दिए उसी दिन इस घटना को अंजाम दिया. ये डबल इंजन की सरकार निकम्मी है. महिलाओं को सम्मान देने में चूक रही है. "हैरानी की बात है कि बच्ची को मुजफ्फरपुर से पटना लाया गया लेकिन सरकार उसे उचित इलाज नहीं करा पायी. इस कारण उसकी मौत हो गयी. यह बहुत ही निंदनीय घटना है." - राजेश राम, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस 'महिलाओं-बेटियों की सुरक्षा कहां?': कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष सरवत जहां फातिमा ने कहा कि इस घटना के बारे में जितनी बात की जाए कम है. कहा कि कांग्रेस पार्टी उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि मुझे दुख इस बात का है कि जो मुख्यमंत्री महिलाओं के वोट से 20 साल से राज कर रहे हैं लेकिन महिलाओं-बेटियों की सुरक्षा कहां है. 'कब तक कैंडल जलाते रहेंगे?': कब तक हम अपनी बेटियों के लिए धरना प्रदर्शन और कैंडल जलाते रहेंगे. यह सिलसिला कब खत्म होगा? इस सरकार को सबक सिखाने के लिए क्या करना होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है. मुजफ्फरपुर दुष्कर्म हत्याकांड के बाद बिहार में बवाल (ETV Bharat)

"जिस तरह बच्ची की हालत थी. देखने के बाद मेरा दिल दहल गया. समझ में आ गया कि प्रदेश में बात करने से कुछ नहीं होने वाला है. इसके लिए हमें सड़कों पर आना पड़ेगा." -सरवत जहां फातिमा, अध्यक्ष, कांग्रेस महिला मोर्चा 'हैवानियत की दर पार कर दी': कांग्रेस पार्टी की महिला नेता अजिता पांडे ने कहा कि घटना को लेकर हमलोग जितना विरोध करें वह कम होगा. यह घटना बहुत दुखद है. एक 7 से 8 साल की बच्ची के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया. एक 35 साल के हैवान ने बच्ची के साथ सारी हदे पार कर दी. "सबसे बड़ी दुखद घटना तो ये है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में उस बच्ची को बचाया नहीं जा सका. रविवार की सुबह उसकी मौत हो गयी." -अजिता पांडे, महिला नेता, कांग्रेस 'एयरलिफ्ट नहीं किया गया': इधर, मुजफ्फरपुर में भी जिला कांग्रेस कमिटी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया. कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि इलाज में लापरवाही बरती गयी है. उन्होंने जिलाधिकारी से मिलकर एयरलिफ्ट कराकर इलाज के लिये भेजने का आग्रह किया था. मगर जिलाप्रशासन ने इसपर कोई संज्ञान नहीं लिया. दवाव बनाने के बाद मुजफ्फरपुर से पटना रेफर किया गया. "चार घंटे तक बच्ची को एम्बुलेंस में ही इंतजार कराया गया. प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी पीएमसीएच पहुंचे उसके बाद बच्ची का इलाज शुरू हुआ. आज जब हमलोग मौन पर थे तब सूचना मिली कि बच्ची की मौत हो गई है. सरकार केवल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है पर इलाज के अभाव में लोगों की मौत हो जाती है. स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा ले लेना चाहिए." - अरविंद कुमार मुकुल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष, मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर दुष्कर्म हत्याकांड के बाद बिहार में बवाल (ETV Bharat) क्या है मामला?: दरअसल, घटना मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र की है. 26 मई को एक मछली बेचने वाला व्यक्ति ने बच्ची घर से एक किमी दूर लेकर जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद धारदार हथियार से उसके सीने पर कई बार वार किया. गला काट दिया. छाती, हाथ, पेट, जांघ समेत कई जगह चाकू से काटा. पीएमसीएच में मौत: घटना के बाद बच्ची को गंभीर स्थिति में मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. बच्ची की हालत को गंभीर देखते हुए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया. जहां रविवार की सुबह बच्ची की मौत हो गयी. इस मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस ने आरोपी मछली कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है. इलाज में लापरवाही का आरोप: बच्ची की मौत के बाद विपक्ष का आरोप है कि बच्ची की मौत इलाज की कमी के कारण हो गयी. बच्ची जब मुजफ्फरपुर से रेफर होकर पटना आयी तो बेड के आभाव में एंबुलेंस में 4 घंटे तक पड़ी रही. काफी समय के बाद बेड दिया गया लेकिन इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गयी. ये भी पढ़ें: मछली विक्रेता निकला हैवान, 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म, गला काटकर हत्या का प्रयास

पटना: बिहार के मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर बिहार में विपक्ष आक्रोशित है. रविवार की सुबह इनकम टैक्स गोलंबर पर विपक्ष सड़क पर उतरकर इस घटना और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने विधि व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए. 'दुष्कर्म के बाद 20 बार चाकू मारा' कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि इस घटना से हमलोग आहत हैं. एक दलित परिवार की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ. सीने पर 20 से 22 बार चाकू गोदा गया, गला काटा गया. इतनी बड़ी घटना हो गयी लेकिन मुजफ्फरपुर प्रशासन इस मामले को दबा के रखा, क्योंकि दो दिन बिहार में पीएम मोदी का कार्यक्रम था. मुजफ्फरपुर दुष्कर्म हत्याकांड के बाद बिहार में बवाल (ETV Bharat) 'डबल इंजन की सरकार निकम्मी': राजेश राम ने आरोप लगाया है कि इस दुष्कर्म हत्याकांड में बिहार की सरकार शामिल है. डबल इंजन की सरकार वाले पीएम मोदी घटना जिस दिन बिहार में जंगलराज की बात पर जोर दिए उसी दिन इस घटना को अंजाम दिया. ये डबल इंजन की सरकार निकम्मी है. महिलाओं को सम्मान देने में चूक रही है. "हैरानी की बात है कि बच्ची को मुजफ्फरपुर से पटना लाया गया लेकिन सरकार उसे उचित इलाज नहीं करा पायी. इस कारण उसकी मौत हो गयी. यह बहुत ही निंदनीय घटना है." - राजेश राम, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस 'महिलाओं-बेटियों की सुरक्षा कहां?': कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष सरवत जहां फातिमा ने कहा कि इस घटना के बारे में जितनी बात की जाए कम है. कहा कि कांग्रेस पार्टी उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि मुझे दुख इस बात का है कि जो मुख्यमंत्री महिलाओं के वोट से 20 साल से राज कर रहे हैं लेकिन महिलाओं-बेटियों की सुरक्षा कहां है. 'कब तक कैंडल जलाते रहेंगे?': कब तक हम अपनी बेटियों के लिए धरना प्रदर्शन और कैंडल जलाते रहेंगे. यह सिलसिला कब खत्म होगा? इस सरकार को सबक सिखाने के लिए क्या करना होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है. मुजफ्फरपुर दुष्कर्म हत्याकांड के बाद बिहार में बवाल (ETV Bharat) "जिस तरह बच्ची की हालत थी. देखने के बाद मेरा दिल दहल गया. समझ में आ गया कि प्रदेश में बात करने से कुछ नहीं होने वाला है. इसके लिए हमें सड़कों पर आना पड़ेगा." -सरवत जहां फातिमा, अध्यक्ष, कांग्रेस महिला मोर्चा 'हैवानियत की दर पार कर दी': कांग्रेस पार्टी की महिला नेता अजिता पांडे ने कहा कि घटना को लेकर हमलोग जितना विरोध करें वह कम होगा. यह घटना बहुत दुखद है. एक 7 से 8 साल की बच्ची के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया. एक 35 साल के हैवान ने बच्ची के साथ सारी हदे पार कर दी. "सबसे बड़ी दुखद घटना तो ये है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में उस बच्ची को बचाया नहीं जा सका. रविवार की सुबह उसकी मौत हो गयी." -अजिता पांडे, महिला नेता, कांग्रेस 'एयरलिफ्ट नहीं किया गया': इधर, मुजफ्फरपुर में भी जिला कांग्रेस कमिटी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया. कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि इलाज में लापरवाही बरती गयी है. उन्होंने जिलाधिकारी से मिलकर एयरलिफ्ट कराकर इलाज के लिये भेजने का आग्रह किया था. मगर जिलाप्रशासन ने इसपर कोई संज्ञान नहीं लिया. दवाव बनाने के बाद मुजफ्फरपुर से पटना रेफर किया गया. "चार घंटे तक बच्ची को एम्बुलेंस में ही इंतजार कराया गया. प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी पीएमसीएच पहुंचे उसके बाद बच्ची का इलाज शुरू हुआ. आज जब हमलोग मौन पर थे तब सूचना मिली कि बच्ची की मौत हो गई है. सरकार केवल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है पर इलाज के अभाव में लोगों की मौत हो जाती है. स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा ले लेना चाहिए." - अरविंद कुमार मुकुल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष, मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर दुष्कर्म हत्याकांड के बाद बिहार में बवाल (ETV Bharat) क्या है मामला?: दरअसल, घटना मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र की है. 26 मई को एक मछली बेचने वाला व्यक्ति ने बच्ची घर से एक किमी दूर लेकर जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद धारदार हथियार से उसके सीने पर कई बार वार किया. गला काट दिया. छाती, हाथ, पेट, जांघ समेत कई जगह चाकू से काटा. पीएमसीएच में मौत: घटना के बाद बच्ची को गंभीर स्थिति में मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. बच्ची की हालत को गंभीर देखते हुए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया. जहां रविवार की सुबह बच्ची की मौत हो गयी. इस मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस ने आरोपी मछली कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है. इलाज में लापरवाही का आरोप: बच्ची की मौत के बाद विपक्ष का आरोप है कि बच्ची की मौत इलाज की कमी के कारण हो गयी. बच्ची जब मुजफ्फरपुर से रेफर होकर पटना आयी तो बेड के आभाव में एंबुलेंस में 4 घंटे तक पड़ी रही. काफी समय के बाद बेड दिया गया लेकिन इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गयी. ये भी पढ़ें: मछली विक्रेता निकला हैवान, 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म, गला काटकर हत्या का प्रयास

Last Updated : June 2, 2025 at 9:17 AM IST