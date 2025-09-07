ETV Bharat / state

कानपुर में दो पक्षों के बीच बवाल, सोशल मीडिया पर किया था भड़काऊ पोस्ट, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात

पुलिस ने लोगों को घरों में भेजा. ( Photo Credit; Kanpur Police )

Published : September 7, 2025 at 9:47 PM IST | Updated : September 7, 2025 at 9:58 PM IST

कानपुर : फीलखाना थाना क्षेत्र के पटकापुर में दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ. सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाबुझा कर शांत कराया. एक पक्ष ने पुलिस को तहरीर सौंपी है. स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है. पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है. जबकि कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है. नारेबाजी और पथराव भी हुआ : बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट (धार्मिक टिप्पणी) की गई थी. जिसे लेकर रविवार को दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. नारेबाजी की गई. आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक के घर पर पथराव भी किया गया. हालांकि पुलिस ने पथराव की घटना से इनकार किया है. पुलिस ने एक को हिरासत में लिया है. (Video Credit; Kanpur Police)

