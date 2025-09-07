कानपुर में दो पक्षों के बीच बवाल, सोशल मीडिया पर किया था भड़काऊ पोस्ट, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात
कानपुर के पटकापुर में भड़काऊ पोस्ट डालने पर हंगामा हो गया. दो पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए.
कानपुर : फीलखाना थाना क्षेत्र के पटकापुर में दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ. सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाबुझा कर शांत कराया. एक पक्ष ने पुलिस को तहरीर सौंपी है. स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है. पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है. जबकि कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है.
नारेबाजी और पथराव भी हुआ : बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट (धार्मिक टिप्पणी) की गई थी. जिसे लेकर रविवार को दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. नारेबाजी की गई. आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक के घर पर पथराव भी किया गया. हालांकि पुलिस ने पथराव की घटना से इनकार किया है.
पुलिस ने एक को हिरासत में लिया : एसीपी कोतवाली आशुतोष ने बताया पटकापुर में रहने वाले एक बच्चे ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट (धार्मिक टिप्पणी) की थी. जिसके बाद बवाल की सूचना पुलिस को मिली. पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर पोस्ट करने वाले बच्चे को हिरासत में लिया है. मौके पर शांति बनी रहे, इसके लिए पुलिस और पीएसी को तैनात कर दिया गया है.
शांति बनाए रखेने की अपील : हंगामे की सूचना मिलते ही दोनों पक्षों के धर्मगुरु लाउडस्पीकर लेकर पुलिस के साथ आ गए. दोनों ओर से लोगों को घरों में रहने व शांति बनाए रखने की अपील की गई. पुलिस के अफसरों ने भी सड़क पर मौजूद लोगों को घरों में जाने की सहाल दी.
