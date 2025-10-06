ETV Bharat / state

विनोद जाखड़ से मिलने जेल पहुंचे NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेल प्रशासन ने नहीं दी अनुमति

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जेल में बंद विनोद जाखड़ से मिलने पहुंचे थे. काफी मशक्कत के बाद भी मुलाकात नहीं हो पाई.

वरुण चौधरी जेल में बंद विनोद जाखड़ से मिलने पहुंचे थे... (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 6, 2025 at 1:19 PM IST

जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम के दौरान कथित तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ से मिलने के लिए सोमवार को एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जयपुर पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ सेंट्रल जेल पहुंचे. लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी उनकी विनोद जाखड़ से मुलाकात नहीं हो पाई. जेल प्रशासन ने मुलाकात कराने से इनकार कर दिया. इसके बाद वरुण चौधरी बैरंग लौट आए. उनके साथ एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी अखिलेश यादव भी थे.

नियमों के तहत मिलना चाहते थे, लेकिन मिलने नहीं दिया : इस मामले में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा कि हम नियमों के तहत ही विनोद जाखड़ से मुलाकात के लिए सेंट्रल जेल पहुंचे थे, लेकिन जेल प्रशासन ने हमारी एक नहीं सुनी और हमें मिलने नहीं दिया. यह सरकार की है हठधर्मिता है, लेकिन एनएसयूआई का कार्यकर्ता इससे झुकाने वाला नहीं है और हम इस मामले को लेकर आगे और आंदोलन करेंगे.

सचिन पायलट को भी नहीं दिया गया था मिलने : इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी रविवार शाम को विनोद जाखड़ से मिलने सेंट्रल जेल पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भी जेल प्रशासन ने मिलने नहीं दिया था. तब पायलट ने कहा था कि प्रदेश में कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं कि किसी भी तरह से विनोद जाखड़ को जेल से बाहर नहीं आने दिया जाए और किसी से मिलने नहीं दिया जाए. उन्होंने आरोप लगाया था कि अगर जाखड़ को एक मामले में जमानत मिलती है तो उन्हें दूसरे मामले में भी गिरफ्तार किया जा सकता है.

पढ़ें : विनोद जाखड़ से जेल में मिलने पहुंचे पायलट को रोका, तो बोले-अदृश्य ताकत सरकार पर बना रही दबाव

एसएमएस हादसे के बाद एनएसयूआई का मुख्यमंत्री आवास का कार्यक्रम स्थगित : वहीं, एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में देर रात आग लगने से 8 मरीजों की मौत होने के बाद एनएसयूआई ने सोमवार को अपना मुख्यमंत्री आवास का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है. पहले एनएसयूआई विनोद जाखड़ मामले में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना चाहती थी. इसीलिए एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी भी जयपुर पहुंचे थे, लेकिन एसएमएस हादसे के बाद इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है. अब एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि एसएमएस हॉस्पिटल हादसे के मामले को लेकर सोमवार शाम एनएसयूआई विरोध-प्रदर्शन कर सकती है. इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है.

जयपुर शहर कांग्रेस भी निकलेगी कैंडल मार्च : वहीं, एसएमएस हादसा मामले को लेकर जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी भी शाम 6 बजे अमर जवान ज्योति पर कैंडल मार्च निकालेगी. शहर कांग्रेस के अध्यक्ष आर आर तिवाड़ी का कहना है कि मृतकों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी और सरकार से मांग की जाएगी कि जो भी इस मामले में दोषी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए.

