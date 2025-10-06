ETV Bharat / state

विनोद जाखड़ से मिलने जेल पहुंचे NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेल प्रशासन ने नहीं दी अनुमति

जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम के दौरान कथित तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ से मिलने के लिए सोमवार को एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जयपुर पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ सेंट्रल जेल पहुंचे. लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी उनकी विनोद जाखड़ से मुलाकात नहीं हो पाई. जेल प्रशासन ने मुलाकात कराने से इनकार कर दिया. इसके बाद वरुण चौधरी बैरंग लौट आए. उनके साथ एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी अखिलेश यादव भी थे.

नियमों के तहत मिलना चाहते थे, लेकिन मिलने नहीं दिया : इस मामले में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा कि हम नियमों के तहत ही विनोद जाखड़ से मुलाकात के लिए सेंट्रल जेल पहुंचे थे, लेकिन जेल प्रशासन ने हमारी एक नहीं सुनी और हमें मिलने नहीं दिया. यह सरकार की है हठधर्मिता है, लेकिन एनएसयूआई का कार्यकर्ता इससे झुकाने वाला नहीं है और हम इस मामले को लेकर आगे और आंदोलन करेंगे.

सचिन पायलट को भी नहीं दिया गया था मिलने : इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी रविवार शाम को विनोद जाखड़ से मिलने सेंट्रल जेल पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भी जेल प्रशासन ने मिलने नहीं दिया था. तब पायलट ने कहा था कि प्रदेश में कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं कि किसी भी तरह से विनोद जाखड़ को जेल से बाहर नहीं आने दिया जाए और किसी से मिलने नहीं दिया जाए. उन्होंने आरोप लगाया था कि अगर जाखड़ को एक मामले में जमानत मिलती है तो उन्हें दूसरे मामले में भी गिरफ्तार किया जा सकता है.