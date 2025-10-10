अवैध परिवहन में फंसे आरटीओ, खनन और जीएसटी के 10 अधिकारी; अब चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी
एसपी विजिलेंस आलोक शर्मा ने बताया कि यह मामला 17 सितंबर 2020 का है. 10 अधिकारियों-कर्मचारियों की जांच जारी है.
आगरा: विजिलेंस की जांच में राजस्थान से अवैध खनन का बालू और पत्थर से भरे वाहनों के परिवहन मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. कई वर्षों से आरटीओ, खनन विभाग और जीएसटी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से यह फर्जीवाड़ा हो रहा था. 2020 में विजिलेंस की जांच में आरटीओ, खनन और जीएसटी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई. अब शासन से अनुमति के बाद इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी.
मामले की जांच के बाद विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी. रिपोर्ट में फर्जीवाड़े में शामिल 37 लोगों के साथ ही उप्र परिवहन विभाग, खनन विभाग और जीएसटी के 10 अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ भी चार्जशीट की सिफारिश की गई थी. इस मामले में अभी 10 अधिकारियों- कर्मचारियों की जांच चल रही है. विजिलेंस ने सभी आरोपी अधिकारी और कर्मचारियों की संपत्ति की जांच के आदेश भी दिए हैं. जल्द ही इनकी चार्जशीट दाखिल होगी.
2020 का है मामला: एसपी विजिलेंस आलोक शर्मा ने बताया कि मामला 17 सितंबर 2020 का है. विजिलेंस को शिकायत मिली थी, कि राजस्थान से अवैध खनन करके बालू-पत्थर से भरे वाहन आगरा लाए जाते हैं. सैंया टोल प्लाजा के पास आरटीओ कार्यालय बनाकर वाहनों के कागजात और बिल्टी फर्जी तरीके से तैयार की जाती है. इन दस्तावेजों के सहारे वाहनों को कानूनी तौर से यूपी में एंट्री कराया जाता है. इस शिकायत की जांच विजिलेंस विभाग ने शुरू की.
विजिलेंस को मिले अहम सबूत: जांच के दौरान विजिलेंस टीम ने कंप्यूटर, पर्चियां और चालान बरामद किए. साथ ही कॉल डिटेल और व्हाट्सएप चैट भी सामने आए. जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कारोबार लंबे समय से चल रहा है.
यह सामान हुआ था बरामद: विजिलेंस टीम ने मौके से लेपटॉप, प्रिंटर, राजस्थान सरकार की चेक पोस्ट की तीन ई-रसीदें, पंजाब सरकार की चेक पोस्ट की 1 ई-रसीद, मप्र सरकार की चेक पोस्ट की 4 ई-रसीदें, उप्र परिवहन विभाग चेक पोस्ट की 6 ई-रसीदों के साथ ही बड़ी मात्रा में ई-रसीदें बरामद की थीं. इसके अलावा भी कई फर्जी दस्तावेज मिले हैं.
इस मामले में आरोपियों पर धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई. विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यह प्रकरण न केवल अवैध खनन बल्कि विभागीय भ्रष्टाचार की गहराई को भी उजागर कर रहा है. इसमें जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
37 लोगों का नेटवर्क कर रहा था फर्जीवाड़ा: एसपी विजिलेंस आलोक शर्मा ने बताया कि साल 2020 में दर्ज फर्जीवाड़े की जांच रिपोर्ट फरवरी में शासन को भेजी गई थी. जांच रिपोर्ट में 37 लोगों पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने और 10 अधिकारी-कर्मचारियों की संलिप्तता के साक्ष्य मिले हैं. इस मामले में विजिलेंस ने सैंया थाना में होरीलाल, राघवेंद्र सिंह, जितेंद्र, सहदेव, भूदेव, गुडडू, कुलदीप, संदीप, गजेंद्र सिंह, प्रदीप, हरिया, जगवीर, बबलू, जीतू गुर्जर, पिंटू सिकरवार, भोलू गुर्जर, अशोक सिकरवार, रिंकू गुर्जर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.
