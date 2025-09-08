ETV Bharat / state

देवघर में मोटर वाहन अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन! RTO के निरीक्षण में आठ स्कूली बस पाए गए अनफिट, लगा जुर्माना

अनफिट बसों पर लगा जुर्मान ( etv bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 8, 2025 at 7:40 PM IST 3 Min Read