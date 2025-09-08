देवघर में मोटर वाहन अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन! RTO के निरीक्षण में आठ स्कूली बस पाए गए अनफिट, लगा जुर्माना
देवघर में जिला परिवहन अधिकारी ने शहर में दौड़ रही सभी स्कूली बसों का निरीक्षण किया, जिसमें कई प्रकार की खामियां पाई गईं.
Published : September 8, 2025 at 7:40 PM IST
देवघर: सिटी में हो रहे सड़क हादसों की वजह से जिला प्रशासन सवालों के घेरे में है. दरअसल पिछले दो महीनों में दो बड़े हादसे हुए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई. दोनों सड़क हादसों के बाद स्थानीय लोग में जिला प्रशासन के खिलाफ काफी रोष है.
हादसों के बाद जिला प्रशासन पर उठ रहे थे सवाल
लोगों ने यह भी आरोप लगाया था कि जितनी भी स्कूल बस देवघर में चल रही हैं, उनमें सभी स्कूली बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट सही नहीं है और जिला प्रशासन ऐसी बसों को खुलेआम सड़क दौड़ने की अनुमति दे रहा है. लोगों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और देवघर शहर में चल रही सभी स्कूली बसों का निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान कई स्कूल बसों में अनियमितता पाई गई.
आठ स्कूलों बसों में पाई गई भारी अनियमितता
उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के आदेशानुसार जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश प्रसाद के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान ऐसी आठ स्कूल बस पाई गई, जिसका परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस, रोड टैक्स न होने के साथ ऐसी बसों में कई कमियां पाई गई. गौरतलब है कि देवघर में कई ऐसी बसों का परिचालन हो रहा है, जो कभी भी दुर्घटना की शिकार हो सकती हैं. इसी को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है.
स्कूल संचालकों को हिदायत
स्कूल बस में पाई गई त्रुटियों के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी ने 90 हजार 850 रूपये का जुर्माना लगाया है. राशि जमा करवाने के बाद स्कूल के संचालकों को यह हिदायत दी गई है कि जितने भी वाहन स्कूल में बच्चों के ट्रांसपोर्टिंग के लिए चल रहे हैं, उन सभी बसों का मोटर वाहन अधिनियम के तहत सारे कागजात सही होनी चाहिए.
आने वाले कुछ समय में देवघर की सभी स्कूल बसों का निरीक्षण कर सभी को दुरुस्त किया जाएगा. उसके बाद जो बस आम यात्रियों के ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग हो रही है, उन बसों को भी चिन्हित कर उनके कागजातों की जांच की जाएगी. इसको लेकर बस एसोसिएशन के लोगों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे: नमन प्रियेश लकड़ा, उपायुक्त
दरअसल, 29 जुलाई को देवघर के मोहनपुर में हुए बस हादसे में करीब 5 से 6 लोग मारे गए थे जबकि देवघर सिटी में एक स्कूल बस की तेज रफ्तार की वजह से एक 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी. जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था.
