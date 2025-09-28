ETV Bharat / state

गोरखपुर में बोले नरेंद्र ठाकुर- 'संघ की स्थापना किसी के विरोध के लिए नहीं', भारत को सामर्थ्यवान बनाने के लिए हुई

गोरखपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि विजयादशमी के दिन 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरुआत हुई. 2025 में संघ अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है. इस अवसर पर यही कहना है, कि संघ की स्थापना किसी के विरोध के लिए नहीं बल्कि भारतीय समाज को सामर्थ्यवान बनाने के लिए की गई है. पूरे हिंदू समाज को संगठित करना ही इसका लक्ष्य है.

नरेंद्र ठाकुर शनिवार की शाम गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर पत्रिका ध्येय मार्ग के विशेषांक के 'राष्ट्र साधना के सौ वर्ष' का लोकार्पण करने पहुंचे थे. नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि डॉ हेडगेवार ने संघ की स्थापना की थी, जिनका जीवन देशभक्ति से ओत-प्रोत था. वह पढ़ाई के दौरान अनुशीलन समिति के सदस्य थे. संघ के कार्यों की वजह से उन पर राजद्रोह का अभियोग लगाकर एक वर्ष की सजा दी गई. फिर भी वह विचलित नहीं हुए.

हिंदू समाज को जगाना आवश्यक है, यह सोचकर उन्होंने 15 वर्षों के भीतर पूरे देश में संघ को खड़ा कर दिया. इसके बाद कुछ लोगों को संघ से खतरा लगने लगा. यही वजह है, कि 1948 में संघ पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन संघ के कार्यों को देखते हुए कुछ शर्तों के साथ यह प्रतिबंध वर्ष 1949 में हटा.

नरेंद्र ठाकुर ने पंजाब, त्रिपुरा और केरल में संघ के स्वयंसेवकों द्वारा बलिदान दिए जाने की घटनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि विषम परिस्थितियों के बावजूद कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे. आज इस संगठन की स्वीकार्यता समाज के हर तबके में है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चरणवार प्रगति की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने कहा कि संघ का मूल काम व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का है. इसका सशक्त माध्यम संघ की प्रतिदिन लगने वाली शाखा है.

उन्होंने कहा कि हर स्थान का अपना-अपना एक विशेष प्रसंग है. हर स्थान की अपनी अलग-अलग चुनौतियां रही हैं. केरल, त्रिपुरा की परिस्थितियां आपने देखी हैं. समाज संघ जैसा बन जाए तो 'संघ' की आवश्यकता नहीं रहेगी. कुल 32 क्षेत्रों से अधिक संगठनों ने अपनी पहचान संघ की शाखा के रूप में आज बना ली है.

'मैं' से 'हम' की ओर ले जाने वाले कार्य और कार्यकर्ता खड़े हो चुके हैं. आज पूरे देश में 83 हजार से अधिक शाखाएं दैनिक लग रही हैं. वहीं, 26 हजार स्थानों पर 29 हजार से अधिक साप्ताहिक मिलन चल रहे हैं.