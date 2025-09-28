गोरखपुर में बोले नरेंद्र ठाकुर- 'संघ की स्थापना किसी के विरोध के लिए नहीं', भारत को सामर्थ्यवान बनाने के लिए हुई
नरेंद्र ठाकुर संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर पत्रिका ध्येय मार्ग के विशेषांक के 'राष्ट्र साधना के सौ वर्ष' का लोकार्पण करने पहुंचे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2025 at 7:58 AM IST
गोरखपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि विजयादशमी के दिन 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरुआत हुई. 2025 में संघ अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है. इस अवसर पर यही कहना है, कि संघ की स्थापना किसी के विरोध के लिए नहीं बल्कि भारतीय समाज को सामर्थ्यवान बनाने के लिए की गई है. पूरे हिंदू समाज को संगठित करना ही इसका लक्ष्य है.
नरेंद्र ठाकुर शनिवार की शाम गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर पत्रिका ध्येय मार्ग के विशेषांक के 'राष्ट्र साधना के सौ वर्ष' का लोकार्पण करने पहुंचे थे. नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि डॉ हेडगेवार ने संघ की स्थापना की थी, जिनका जीवन देशभक्ति से ओत-प्रोत था. वह पढ़ाई के दौरान अनुशीलन समिति के सदस्य थे. संघ के कार्यों की वजह से उन पर राजद्रोह का अभियोग लगाकर एक वर्ष की सजा दी गई. फिर भी वह विचलित नहीं हुए.
हिंदू समाज को जगाना आवश्यक है, यह सोचकर उन्होंने 15 वर्षों के भीतर पूरे देश में संघ को खड़ा कर दिया. इसके बाद कुछ लोगों को संघ से खतरा लगने लगा. यही वजह है, कि 1948 में संघ पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन संघ के कार्यों को देखते हुए कुछ शर्तों के साथ यह प्रतिबंध वर्ष 1949 में हटा.
नरेंद्र ठाकुर ने पंजाब, त्रिपुरा और केरल में संघ के स्वयंसेवकों द्वारा बलिदान दिए जाने की घटनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि विषम परिस्थितियों के बावजूद कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे. आज इस संगठन की स्वीकार्यता समाज के हर तबके में है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चरणवार प्रगति की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने कहा कि संघ का मूल काम व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का है. इसका सशक्त माध्यम संघ की प्रतिदिन लगने वाली शाखा है.
उन्होंने कहा कि हर स्थान का अपना-अपना एक विशेष प्रसंग है. हर स्थान की अपनी अलग-अलग चुनौतियां रही हैं. केरल, त्रिपुरा की परिस्थितियां आपने देखी हैं. समाज संघ जैसा बन जाए तो 'संघ' की आवश्यकता नहीं रहेगी. कुल 32 क्षेत्रों से अधिक संगठनों ने अपनी पहचान संघ की शाखा के रूप में आज बना ली है.
'मैं' से 'हम' की ओर ले जाने वाले कार्य और कार्यकर्ता खड़े हो चुके हैं. आज पूरे देश में 83 हजार से अधिक शाखाएं दैनिक लग रही हैं. वहीं, 26 हजार स्थानों पर 29 हजार से अधिक साप्ताहिक मिलन चल रहे हैं.
उन्होंने कहा कि ऐसे सभी विषय जो समाज को ठीक करते हैं, वह अपना कार्य है. फिर भी कुछ दिशा तय किए गए हैं. पहला है- 'सामाजिक समरसता'. आज भी छुआछूत दिखता है, यह ठीक है क्या? हिन्दू समाज का एक मंदिर होना चाहिए, पानी का एक श्रोत होना चाहिए और एक श्मशान होना चाहिए. दूसरा विषय है- 'कुटुंब प्रबोधन'. परिवार व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है.
तीसरा विषय है- 'पर्यावरण'. विकास के नाम पर हमने इस पृथ्वी का शोषण किया है, जिसका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है. पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्लास्टिक को 'ना' कहें. चौथी बात है- 'स्व' के भाव का जागरण. स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद वास्तव में 'स्व' आया क्या? व्यक्तिगत प्रयोग की चीजों में हम स्वदेशी का प्रयोग करें. पांचवां विषय है- 'नागरिक कर्तव्यों का पालन'. कानून से कभी अनुशासन नहीं आता है. इसे अपने जीवन के आचरण में लाना होता है. संघ के उद्देश्य से हम भारत के परम वैभव के लिए काम कर रहे हैं. दुनिया भारत की बात माने तो हमें उस तरह का कार्य करना होगा.
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ स्वयं सेवक और व्यवसायी चंद्र प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि संघ की 100 वर्ष की यात्रा, समाज और राष्ट्र के लिए बहुत प्रेरणादायी रही. आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में संघ और उनके अन्य सहयोगी संगठनों ने अनुकरणीय काम किया है. विश्व संवाद केंद्र गोरखपुर द्वारा किया गया यह विशेषांक संकलन बहुत ही पठनीय होगा, जिसमें संघ के 100 वर्षों की यात्रा का उल्लेख है.
इसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं. समाज में जागरण के लिए ध्येय मार्ग पत्रिका कहीं पाक्षिक और कहीं मासिक प्रकाशित होती है. देश में लगभग 6 लाख गांव हैं, जिसमें करीब तीन लाख गावों में ध्येय मार्ग पत्रिका की पहुंच है. इसलिए संघ की यह यात्रा साधना, तपस्या के साथ अद्भुत और रोमांचकारी भी है.
यह भी पढ़ें: भारत का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना यूपी; 8 सालों में पर्यटकों की संख्या ढाई गुना बढ़ी, जानें कैसे मिली सफलता