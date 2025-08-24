नूंह: आरएसएस के बड़े नेता मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार ने रविवार को नूंह जिले का दौरा किया. उन्होंने पुनहाना कस्बे में स्थित बी डी के एम पब्लिक स्कूल में एक कार्यक्रम में शिरकत की. इस कार्यक्रम में अलग - अलग जिलों में सैकड़ों लोगों ने शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई.
हम एक थे, एक रहेंगे
पत्रकारों से बातचीत के दौरान आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि हमारा वतन हिंदुस्तान है, झंडा तिरंगा है. हम सब एक कौम के रूप में हैं. उन्होंने कहा कि सभी ने एहसास किया और इजहार किया है. हम कौम से एक हैं, एक रहेंगे. मिलकर रहेंगे, लड़कर बंटकर नहीं रहेंगे.
मुसलमानों को पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत
आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि मदरसों और स्कूलों में दुनियावी तालीम भी दिलाने पर पूरा फोकस करेंगे. हमेशा अमन के रास्ते पर चलेंगे. साफ सुथरा और पढ़ा-लिखा अमन पसंद वतन बनाने में सब सहयोग करेंगे. मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े इंद्रेश कुमार ने कहा कि मेवात जिला तरक्की पसंद था और है. उन्होंने कहा कि मुसलमान को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और सबको अपने वतन से प्यार करना चाहिए.
आरएसएस के लिए अहम था ये कार्यक्रम
कुल मिलाकर हरियाणा के नूंह जिले के पुनहाना में रविवार को जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, वह आरएसएस के लिए लिहाज से बेहद अहम कार्यक्रम है. बड़ी तादाद में यहां लोगों ने शिरकत की. ज्ञानेश कुमार की बातों को लोगों ने न केवल ध्यानपूर्वक सुना, बल्कि भरोसा दिलाया है कि भविष्य में इन बातों पर अमल भी किया जाएगा.
दिल्ली मुस्लिम महासम्मेलन में जुड़ेंगे सैकड़ों मेवाती
नूंह पहुंचने पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिससे वे काफी अभिभूत नजर आए. बता दें कि आगामी 27 सितम्बर को ताल कटोरा दिल्ली में मुस्लिम महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा. भारी तादात में मेवातियों से पहुंचने का आह्वान किया है.
