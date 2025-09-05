ETV Bharat / state

24 घंटे में दूसरा दौरा, संघ प्रमुख से मिलने आए सीएम भजनलाल

कर्टसी कॉल पर संघ प्रमुख से मिलने आए सीएम भजनालाल शर्मा. दो बैठकों के बीच के समय में सरसंघचालक से मिलने का समय मिला था.

CM Bhajanlal in Jodpur
जोधपुर एयरपोर्ट पर सीएम भजनलाल (ETV Bharat Jodhpur)
September 5, 2025

जोधपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संक्षिप्त दौरे पर शुक्रवार को एक बार फिर जोधपुर आए. करीब एक घंटे जोधपुर में ठहरे. इस दौरान एअरपोर्ट से लालसागर आदर्श विद्यामंदिर में चल रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक की समन्यव बैठक में पहुंचे. हालांकि, सीएम ने किसी बैठक में हिस्सा नहीं लिया. दो बैठकों के बीच के समय में उनको सरसंघचालक से मिलने का समय मिला था, जिसके तहत वे उनसे मिले.

इसके बाद वे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले से मिले. इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी साथ रहे. जलपान के बाद सीएम वापस जयपुर के लिए रवाना हो गए. माना जा रहा है कि प्रदेश में हो रही राष्ट्रीय बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कर्टसी कॉल के नाते सीएम संघ प्रमुख से मुलाकात करने आए थे. उल्लेखनीय है कि इससे पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी 3 सिंतबर को यहां पहुंची थीं, लेकिन उनकी मुलाकात सरसंघचालक से नहीं हुई. वे सरकार्यवाह से मिलकर लौटीं थी.

24 घंटे में सीएम का दूसरा दौरा : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार शाम को भी जोधपुर आए थे, तब वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जोधपुर पहुंचने पर उनकी अगवानी करने आए थे, लेकिन एअरपोर्ट से उन्हें लालसागर के लिए रवाना करने के बाद वापस जयपुर चले गए. इस दौरान कार्यकर्ताओं की शिकायत और अधिकारियों के फीडबैक के आधार पर उन्होंने जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी ईस्ट अमित जैन को एपीओ करने के निर्देश दिए थे.

बैठकों का चला दौर : राष्ट्रीय समन्वय बैठक के पहले दिन शुक्रवार को सुबह 9 बजे से शाम तक बैठकों का लगातार दौर चला. इस दौरान 32 संगठनों सहित संघ के 320 प्रतिनिधि मीटिंग हॉल में मौजूद रहे. सभी प्रतिनिधियों ने विषयवार अपनी बात रखी. जिन पर संघ प्रमुख व सरकार्यवाह ने अपने विचार रखे. यह क्रम अगले दो दिन तक जारी रहेगा. सभी बैठकों में सभी प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं. शनिवार से अलग-अलग चरणों में बैठकों में प्रतिनिधियों को संबोधित किया जाएगा.

