जोधपुर में RSS सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की तबीयत बिगड़ी, एम्स में भर्ती, डॉक्टरों ने स्वस्थ बताया

जोधपुर में RSS सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की तबीयत बिगड़ी. उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने स्वस्थ बताया. मोहन भागवत ने मुलाकात की.

दत्तात्रेय होसबोले और मोहन भागवत
दत्तात्रेय होसबोले और मोहन भागवत (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 8, 2025 at 11:37 PM IST

जोधपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की तबीयत सोमवार दोपहर करीब 2 बजे अचानक बिगड़ गई. उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या के चलते असहज महसूस हुआ. इसके बाद तत्काल उन्हें जोधपुर एम्स में भर्ती करवाया गया. डॉक्टरों की टीम ने उनकी जांच कर इलाज शुरू किया . जांच के बाद शाम तक डॉक्टरो ने उन्हें स्वस्थ घोषित कर दिया.

डॉक्टरों ने स्वस्थ बताया: होसबोले के स्वास्थ्य में सुधार होने की जानकारी भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने सोशल मीडिया पर साझा की. उन्होंने लिखा कि ब्लड प्रेशर बढ़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया था. वहां डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह स्वस्थ बताया. इसके बाद संघ से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी राहत की सांस ली.

मोहन भागवत ने हालचाल जाना: स्वास्थ्य में सुधार के बाद संघ प्रमुख डॉ मोहन भागवत सोमवार शाम करीब 5 बजे लालसागर से लोहावट क्षेत्र के केढेलाणा गांव स्थित तनसुखजी की ढाणी के लिए रवाना हुए. वहां वे क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम की माता जी से मिले. भोजन के बाद वे रात में वापस जोधपुर लौट आए.

नेताओं ने ली स्वास्थ्य की जानकारी: होसबोले की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलते ही बाड़मेर के पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल, जोधपुर प्रांत के प्रचारक विद्यानंद, कलेक्टर गौरव अग्रवाल और कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान एम्स पहुंचे. इसके अलावा भाजपा के कई नेता और पदाधिकारी भी अस्पताल जाकर होसबोले के स्वास्थ्य की जानकारी ली.

RSS बैठक और उपस्थित पदाधिकारी: RSS की अखिल भारतीय समन्वय बैठक 5 से 7 सितंबर तक जोधपुर में आयोजित की गई थी. इसमें भाग लेने के लिए दत्तात्रेय होसबोले सहित संघ के कई पदाधिकारी जोधपुर में रुके हुए थे. मोहन भागवत का दिल्ली के लिए प्रस्थान मंगलवार सुबह प्रस्तावित है.

RSS में डॉ मोहन भागवत संघ प्रमुख के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं. वहीं, संघ की मुख्य क्रियान्वयन व्यवस्था सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के हाथ में रहती है. वे संघ के महासचिव के रूप में कार्य करते हैं. उनके सहयोग के लिए पांच सह कार्यवाह नियुक्त हैं, जो देशभर में अलग-अलग क्षेत्रों में संगठन का विस्तार और संचालन कर रहे हैं.

