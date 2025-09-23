ETV Bharat / state

बाराबंकी पहुंचे RSS सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले; बरेठी में लक्ष्मीनारायण मंदिर का लोकार्पण, जानें गांव के विकास को लेकर क्या कहा?

उन्होंने कहा कि संस्थान ने अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाया और बाराबंकी के बरेठी-देवां रोड पर बरेठी गांव में एक भवन बनवाया. यहां संस्थान ग्रामीण बालिकाओं को निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण दे रहा है. यहीं पर संस्था द्वारा भगवान लक्ष्मीनारायण मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर का निर्माण कराया गया. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने मंगलवार को पूरे विधि विधान से लोकार्पण किया.

उन्होंने कहा कि अपने गांव को मंदिर केंद्रित बनाकर गांव का विकास और उद्धार किया जा सकता है. गांव में रोजगार और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जा सकता है. साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान जब लोग परेशान थे, लोगो का रोजगार छिन गया था, उस वक्त कुछ सामाजिक लोग आगे आये और उन्होंने नारायण सेवा संस्थान का गठन लखनऊ में किया.

बाराबंकी : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले मंगलवार को बाराबंकी पहुंचे. नारायण सेवा संस्थान की ओर से निर्मित भगवान लक्ष्मीनारायण मंदिर के लोकार्पण के मौके पर उन्होंने जनसमूह को सम्बोधित किया.

मंदिर के लोकार्पण के बाद उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने मंदिरों की विशेषता बताई. उन्होंने गांव के विकास के केंद्र बिंदु बताते हुए कहा कि गांवों को मंदिर केंद्रित बनाया जाए. उन्होंने कहा कि भारत एक गांव का देश है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया. गांव के कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, कृषि आधारित उद्योग की चेतना करने की आवश्यकता है. देश के प्रधानमंत्री इस विषय पर जोर दे रहे हैं.

बरेठी में लक्ष्मीनारायण मंदिर का लोकार्पण (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि संघ के कार्यकर्ता तो कई वर्षों से ग्राम आधारित जैविक कृषि, कुटीर उद्योग और बाकी चीजों के बारे में आग्रह करते हुए देश के अंदर एक विशेष तरह का अभियान के रूप में चला रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह केवल अभियान के रूप में होने से नहीं बनता, इनके प्रति जीवन की श्रद्धा चाहिये. उन्होंने कहा कि गांव के लोग गांव छोड़कर क्यों बाहर जाते हैं. पढ़ाई, कमाई और दवाई. इन तीन चीजों के लिए बाहर जाना पड़ता है. यह चीजें उनको मिलनी चाहिए. सरकार और शासन की योजनाओं को उन तक क्रियान्वित करना चाहिए. गांवों में इकट्ठा होकर लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं.

उन्होंने कहा कि गांव के नौजवानों के अंदर एक भाव आना चाहिये, उन सबके लिए प्रेरणा देने वाली कोई संस्था हो, कोई ग्रुप और कोई स्थान होना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमें भारत का पुनर्निर्माण करना है. यह केवल दिल्ली में नहीं करना है. केवल सरकारें बदलने से ये नहीं होगा. वह आवश्यक है, भारत के पुनर्निर्माण, नवनिर्माण के कार्य प्रत्येक गांव, गली और मोहल्ले में, वहां के लोगों की श्रद्धा से, उनकी प्रतिभा से और उनके परिश्रम से एक दूसरे के प्रति अपनत्व के भाव से होना है. इस कार्य को हम सम्पन्न करें.

इस मौके पर विशिष्ट अतिथि संत निष्ठा साहब ने भी सनातन धर्म के मूल्यों पर अपने विचार रखे. इस मौके पर संस्था के नारायण शर्मा, डॉ अनूप ठक्कर, कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही, खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री सतीश शर्मा, एएलसी अवनीश पटेल, एमएलसी अंगद सिंह समेत तमाम प्रबुद्धजन उपस्थित रहे.



