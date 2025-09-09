ETV Bharat / state

जोधपुर में संघ की बैठक सम्पन्न: भागवत दिल्ली लौटे, होसबोले को आज मिलेगी छुट्टी

संघ प्रमुख भागवत और सरकार्यवाह होसबोले ( ETV Bharat Jodhpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 9, 2025 at 3:38 PM IST 2 Min Read