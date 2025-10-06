ETV Bharat / state

डीजीपी से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, RSS कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग

जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में कथित तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजे गए एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के मामले को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में सोमवार को पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा से मिला और आरएसएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. साथ ही एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराओं में दर्ज किए गए मुकदमों पर भी सवाल खड़े किए. डीजीपी राजीव शर्मा ने इस पूरे प्रकरण को जांच करवाने का आश्वासन दिया है. जहां पोस्टर फाड़े वहां पर आरएसएस का कार्यक्रम नहीं था : पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ता प्रशासन से विरोध प्रदर्शन करने की मांग कर रहे थे जो कि लोकतांत्रिक था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इसे टालता रहा और जब ऐन वक्त पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली तो एनएसयूआई के तीन-चार लड़के झंडा लेकर चले गए और उन्होंने केवल सांकेतिक प्रदर्शन किया था. डोटासरा ने कहा कि जहां पर एनएसयूआई कार्यकर्ता ने पोस्टर फाड़ा वहां पर आरएसएस का कार्यक्रम नहीं चल रहा था. उन्होंने अपना कार्यक्रम अलग जगह किया था. डोटासरा और जूली ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) पीसीसी चीफ ने कहा कि केवल पोस्टर फाड़ने पर 151 का मामला बनता था, लेकिन एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया. उन्होंने कहा कि एनएसयूआई अध्यक्ष सहित नौ लोगों को गिरफ्तार कर रखा है, जबकि 16 लोगों पर अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर रखे हैं. गाड़ियां तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई की ? : डोटासरा ने कहा कि हमने पुलिस महानिदेशक को कहा है कि एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की गाड़ियां तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों पर प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है. जबकि वह वीडियो में गाड़ियां तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि छात्र केवल इस बात का विरोध कर रहे थे कि शिक्षा के मंदिर में शस्त्र पूजन की इजाजत कैसे दी जा सकती है.