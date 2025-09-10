ETV Bharat / state

अब ऑनलाइन कर सकेंगे HPTDC होटलों की बुकिंग, Make My Trip के साथ हुआ करार

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) ने ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप के साथ बड़ा करार किया है. इस समझौते के तहत अब प्रदेश के सरकारी होटल मेक माई ट्रिप प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे और पर्यटक इन्हें आसानी से ऑनलाइन बुक कर सकेंगे. कैबिनेट रैंक मंत्री एवं एचपीटीडीसी के अध्यक्ष आरएस बाली ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मेक माई ट्रिप ने निगम को एडवांस के रूप में 2 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है. इस करार से मेक माई ट्रिप एचपीटीडीसी के 56 होटलों की बुकिंग ऑनलाइन कर सकेगी.