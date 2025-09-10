अब ऑनलाइन कर सकेंगे HPTDC होटलों की बुकिंग, Make My Trip के साथ हुआ करार
एचपीटीडीसी और मेक माई ट्रिप के बीच बड़ा करार हुआ है. जिसके तहत अब आप HPTDC के 56 होटलों में बुकिंग कर सकेंगे.
September 10, 2025
कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) ने ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप के साथ बड़ा करार किया है. इस समझौते के तहत अब प्रदेश के सरकारी होटल मेक माई ट्रिप प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे और पर्यटक इन्हें आसानी से ऑनलाइन बुक कर सकेंगे. कैबिनेट रैंक मंत्री एवं एचपीटीडीसी के अध्यक्ष आरएस बाली ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मेक माई ट्रिप ने निगम को एडवांस के रूप में 2 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है. इस करार से मेक माई ट्रिप एचपीटीडीसी के 56 होटलों की बुकिंग ऑनलाइन कर सकेगी.
आरएस बाली ने कहा, "यह करार दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होगा. इससे एचपीटीडीसी की टर्नओवर बढ़ेगी और निगम मुनाफे की ओर अग्रसर होगा, जिसका सीधा फायदा प्रदेश सरकार को मिलेगा. इसके साथ ही मेहमानों से मिलने वाला ऑनलाइन फीडबैक निगम की सेवाओं में सुधार का मार्ग प्रशस्त करेगा".
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब तक एचपीटीडीसी ने सरकार से किसी भी प्रकार की वित्तीय मदद नहीं ली है. यदि एडीबी बैंक से ऋण प्राप्त होता है तो प्रदेश के सभी एचपीटीडीसी होटलों को फाइव-स्टार श्रेणी में तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि निगम के होटल प्रदेश के हर क्षेत्र में प्राइम लोकेशन पर स्थित है. मंत्री बाली ने बताया कि मेक माई ट्रिप द्वारा एडवांस में होटल के कमरों की बुकिंग की जाएगी. इस करार से एचपीटीडीसी को एश्योर्ड बिजनेस मिलेगा और निगम को स्थिर राजस्व का नया स्रोत प्राप्त होगा.
