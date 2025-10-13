ETV Bharat / state

आगरा के उद्योगपति से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी, इनकम टैक्स कार्रवाई से बचाने की कही बात, पुलिस ने तीन को हिरासत में लिया

उद्योगपति पूरन डावर से मांगी गई रंगदारी. ( Photo Credit; Agra police )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 13, 2025 at 4:32 PM IST 2 Min Read