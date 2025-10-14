ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना: 5 लाख किसानों को 364 करोड़ की राहत, खातों में सीधे राशि ट्रांसफर

जयपुर में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान 364 करोड़ के अनुदान का वितरण किया गया.

cattle in dairy
डेयरी में गोवंश (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 14, 2025 at 9:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर:राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत प्रदेश के करीब 5 लाख पंजीकृत दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को बड़ी राहत दी गई है. केंद्र और राज्य सरकार ने एक साथ सात माह की अनुदान राशि किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से हस्तांतरित की. यह भुगतान जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक की अवधि के लिए किया है. इसकी कुल राशि 364 करोड़ रुपए है.

दूध पर प्रति लीटर 5 रुपए अनुदान: पशुपालन, गोपालन, डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि योजना के तहत सरस डेयरी से जुड़ी दुग्ध समितियों को दूध बेचने वाले किसानों को प्रति लीटर 5 रुपए की अनुदान राशि सीधे उनके खातों में दी जा रही है. योजना से लगभग 5 लाख किसानों को सीधा आर्थिक लाभ हुआ. वित्त वर्ष 2025-26 में योजना के लिए राज्य सरकार ने 650 करोड़ रुपए का बजट तय किया ताकि अधिकाधिक पशुपालक किसान इससे लाभान्वित हो सकें.

पढ़ें: राजस्थान को दुग्ध उत्पादन में अव्वल बनाने की तैयारी, चार जिलों की 48 महिलाएं गुजरात में लेंगी ट्रेनिंग

24 जिलों के किसानों को खातों में राशि ट्रांसफर : मंत्री कुमावत ने बताया कि 24 जिलों के किसानों को खातों में राशि ट्रांसफर की गई है. इनमें प्रमुख रूप से जयपुर जिले के किसानों को सबसे अधिक 139.07 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ.

जिला भुगतान (रुपए में)
जयपुर 139.07 करोड़
भीलवाड़ा 46.18 करोड़
नागौर 47.04 करोड़
जालोर 41.06 करोड़
अजमेर40.22 करोड़
अलवर 18.35 करोड़
बांसवाड़ा20.01 करोड़
बारां 4.97 करोड़
बाड़मेर 6.01 करोड़
भरतपुर 16.08 करोड़
बीकानेर 11.90 करोड़
चित्तौड़गढ़ 12.10 करोड़
चूरू 25.04 करोड़
जैसलमेर 14.01 करोड़
झालावाड़ 21.06 करोड़
जोधपुर 10.67 करोड़
कोटा 8.60 करोड़
पाली 10.82 करोड़
राजसमंद 3.41 करोड़
सवाई माधोपुर 10.35 करोड़
श्रीगंगानगर 18.48 करोड़
सीकर 7.89 करोड़
टोंक 5.93 करोड़
उदयपुर 10.14 करोड़

किसानों को सीधा फायदा: यह योजना राज्य के पशुपालक किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है. योजना से जुड़े किसान श्रवण सिंह ने बताया कि इससे दूध उत्पादन में प्रोत्साहन मिला है और आय में स्थिरता आई है. राज्य सरकार का कहना है कि आने वाले समय में इस योजना के दायरे को और बढ़ाया जाएगा ताकि दुग्ध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र में राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सके. मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना ने न सिर्फ किसानों को वित्तीय सहायता दी है, बल्कि डेयरी सेक्टर में राज्य की भागीदारी को भी मजबूत किया है. डीबीटी के माध्यम से पारदर्शी और त्वरित भुगतान व्यवस्था ने किसानों के बीच इस योजना के प्रति भरोसा भी बढ़ाया है.

TAGGED:

सीएम दुग्ध उत्पादक संबल योजना
5 LAKH REGISTERED MILK PRODUCERS
TRANSFER OF GRANT FOR SEVEN MONTHS
364 CRORE GRANTS DISTRIBUTED
MILK PRODUCER SUPPORT SCHEME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026: 15 से 19 जनवरी तक सजेगा शब्दों और विचारों का महाकुम्भ

20 या 21 अक्टूबर? जानें इस बार कब मनाई जाएगी दिवाली, जानें क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य

डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन: तकनीक ने बदली रेस्क्यू ऑपेरशन की तरकीब, SDRF ने दस साल में 15 हजार जिंदगियां बचाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.