ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना: 5 लाख किसानों को 364 करोड़ की राहत, खातों में सीधे राशि ट्रांसफर

डेयरी में गोवंश ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर:राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत प्रदेश के करीब 5 लाख पंजीकृत दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को बड़ी राहत दी गई है. केंद्र और राज्य सरकार ने एक साथ सात माह की अनुदान राशि किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से हस्तांतरित की. यह भुगतान जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक की अवधि के लिए किया है. इसकी कुल राशि 364 करोड़ रुपए है. दूध पर प्रति लीटर 5 रुपए अनुदान: पशुपालन, गोपालन, डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि योजना के तहत सरस डेयरी से जुड़ी दुग्ध समितियों को दूध बेचने वाले किसानों को प्रति लीटर 5 रुपए की अनुदान राशि सीधे उनके खातों में दी जा रही है. योजना से लगभग 5 लाख किसानों को सीधा आर्थिक लाभ हुआ. वित्त वर्ष 2025-26 में योजना के लिए राज्य सरकार ने 650 करोड़ रुपए का बजट तय किया ताकि अधिकाधिक पशुपालक किसान इससे लाभान्वित हो सकें. पढ़ें: राजस्थान को दुग्ध उत्पादन में अव्वल बनाने की तैयारी, चार जिलों की 48 महिलाएं गुजरात में लेंगी ट्रेनिंग