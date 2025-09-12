ETV Bharat / state

दुर्गोत्सव 2025: रांची में दिखेगा वेटिकन सिटी का नजारा, 68 लाख की लागत से बन रहा है पूजा पंडाल

रांची में दुर्गा पूजा की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. इस बार श्रद्धालुओं को रांची में वेटिकन सिटी का नजारा दिखेगा.

Durga Puja Pandal In Jharkhand
रांची में वेटिकन सिटी की थीम पर बन रहा दुर्गा पूजा पंडाल. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 12, 2025 at 5:27 PM IST

रांची: शारदीय नवरात्र का शुभारंभ 22 सितंबर 2025 से हो रहा है. ऐसे में राजधानी रांची में दुर्गा पूजा आयोजन समितियों की ओर से पूजा के आयोजन की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. एक से बढ़कर एक पूजा पंडालों का निर्माण कराया जा रहा है. इनमें से एक खास दुर्गा पूजा पंडाल आरआर स्पोर्टिंग क्लब का है.

वेटिकन सिटी की थीम पर बन रहा पंडाल

ऐसे तो हर साल क्लब का पूजा पंडाल बेहतरीन होता है, लेकिन इस वर्ष आरआर स्पोर्टिंग क्लब इटली के रोम स्थित वेटिकन सिटी के प्रारूप पर पंडाल का निर्माण करा रहा है. कोलकाता के कारीगरों द्वारा करीब 68 लाख रुपये की लागत से दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है.

आरआर स्पोर्टिंग क्लब के उपाध्यक्ष बिट्टू चौधरी से बात करते ईटीवी भारत संवाददाता उपेन्द्र कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पूजा पर 85 लाख रुपये का खर्च

आर.आर.स्पोर्टिंग क्लब उपाध्यक्ष बिट्टू चौधरी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि इस बार दुर्गा पूजा पर कुल 85 लाख रुपये खर्च होंगे. जिसमें 68 लाख रुपये सिर्फ पंडाल पर खर्च होगा. जबकि मां भगवती की प्रतिमा निर्माण में 4.50 लाख, लाइटिंग पर करीब 8 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.

मुख्यमंत्री करेंगे पूजा पंडाल का उद्घाटन

उपाध्यक्ष बिट्टू चौधरी ने बताया कि इस बार मां भगवती की करीब 12 फीट ऊंची प्रतिमा कोलकाता में बनाई जा रही है.शारदीय नवरात्र के महापंचमी के दिन मां भगवती का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा. बिट्टू चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधिवत पंडाल का उद्घाटन करेंगे.

सुरक्षा के खास इंतजाम

आरआर स्पोर्टिंग क्लब के उपाध्यक्ष ने बताया कि पूजा के दौरान सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था क्लब की ओर से की जा रही है. 40 निजी सुरक्षा गार्ड,50 वॉलेंटियर की तैनाती होगी तो जगह-जगह सीसीटीवी कैमरा की नजर होगी. साथ ही बच्चों के लिए गेम्स-झूले की भी व्यवस्था होगी.

