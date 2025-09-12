ETV Bharat / state

दुर्गोत्सव 2025: रांची में दिखेगा वेटिकन सिटी का नजारा, 68 लाख की लागत से बन रहा है पूजा पंडाल

रांची में वेटिकन सिटी की थीम पर बन रहा दुर्गा पूजा पंडाल. ( फोटो-ईटीवी भारत )

Published : September 12, 2025 at 5:27 PM IST

रांची: शारदीय नवरात्र का शुभारंभ 22 सितंबर 2025 से हो रहा है. ऐसे में राजधानी रांची में दुर्गा पूजा आयोजन समितियों की ओर से पूजा के आयोजन की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. एक से बढ़कर एक पूजा पंडालों का निर्माण कराया जा रहा है. इनमें से एक खास दुर्गा पूजा पंडाल आरआर स्पोर्टिंग क्लब का है.

वेटिकन सिटी की थीम पर बन रहा पंडाल

ऐसे तो हर साल क्लब का पूजा पंडाल बेहतरीन होता है, लेकिन इस वर्ष आरआर स्पोर्टिंग क्लब इटली के रोम स्थित वेटिकन सिटी के प्रारूप पर पंडाल का निर्माण करा रहा है. कोलकाता के कारीगरों द्वारा करीब 68 लाख रुपये की लागत से दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है.

आरआर स्पोर्टिंग क्लब के उपाध्यक्ष बिट्टू चौधरी से बात करते ईटीवी भारत संवाददाता उपेन्द्र कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पूजा पर 85 लाख रुपये का खर्च

आर.आर.स्पोर्टिंग क्लब उपाध्यक्ष बिट्टू चौधरी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि इस बार दुर्गा पूजा पर कुल 85 लाख रुपये खर्च होंगे. जिसमें 68 लाख रुपये सिर्फ पंडाल पर खर्च होगा. जबकि मां भगवती की प्रतिमा निर्माण में 4.50 लाख, लाइटिंग पर करीब 8 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.

मुख्यमंत्री करेंगे पूजा पंडाल का उद्घाटन