सहायक अभियंता परीक्षा: 28 से 30 सितंबर तक होंगे एग्जाम, 58 हजार अभ्यर्थी पंजीकृत

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जयपुर और अजमेर के 162 परीक्षा केंद्रों पर सहायक अभियंता परीक्षा 2024 का आयोजन रविवार से शुरू होगा. 1 हजार 14 पदों के लिए परीक्षा अजमेर और जयपुर जिला मुख्यालय पर होगी. परीक्षा के लिए कुल 58 हजार अभ्यर्थी पंजीकृत है.

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यार्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुके हैं. अभ्यर्थी वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना आवेदन क्रमांक और जन्मतिथि डालनी होगी. मेहता ने बताया कि सहायक अभियंता परीक्षा 2024 का आयोजन 28 से 30 सितंबर तक होगा. परीक्षा के पहले दिन सुबह 10 से 12 बजे तक सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का पेपर होगा, जबकि दोपहर की पारी में 3 से 5 बजे तक सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होगा. आयोग ने परीक्षा आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. अजमेर में 44 परीक्षा केंद्र पर 14 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे.

मिलेंगे 10 मिनट अतिरिक्त: मेहता ने बताया कि ओएमआर शीट में पांचवें विकल्प को भरने के लिए अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय मिलेगा. उन्होंने बताया कि परीक्षा के निर्धारित समय से एक घंटा पहले अभ्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा. देरी से पहुंचने पर परीक्षा से वंचित भी किया जा सकता है. आयोग सचिव ने बताया कि परीक्षा के समय अभ्यर्थियों को मूल आधार कार्ड लाना आवश्यक है. यदि आधार कार्ड नहीं है तो स्पष्ट फोटो युक्त मतदाता पहचान, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य पहचान पत्र लेकर आने के लिए कहा गया है. प्रवेश पत्र पर भी नई रंगीन फोटो चस्पा करें. उन्होंने बताया कि बिना स्पष्ट फोटो के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा.