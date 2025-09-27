ETV Bharat / state

सहायक अभियंता परीक्षा: 28 से 30 सितंबर तक होंगे एग्जाम, 58 हजार अभ्यर्थी पंजीकृत

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक अभियंता के 1014 पदों के लिए 28 से 30 सिंतबर तक परीक्षा का आयोजन होगा.

राजस्थान लोक सेवा आयोग
राजस्थान लोक सेवा आयोग (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 27, 2025 at 5:22 PM IST

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जयपुर और अजमेर के 162 परीक्षा केंद्रों पर सहायक अभियंता परीक्षा 2024 का आयोजन रविवार से शुरू होगा. 1 हजार 14 पदों के लिए परीक्षा अजमेर और जयपुर जिला मुख्यालय पर होगी. परीक्षा के लिए कुल 58 हजार अभ्यर्थी पंजीकृत है.

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यार्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुके हैं. अभ्यर्थी वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना आवेदन क्रमांक और जन्मतिथि डालनी होगी. मेहता ने बताया कि सहायक अभियंता परीक्षा 2024 का आयोजन 28 से 30 सितंबर तक होगा. परीक्षा के पहले दिन सुबह 10 से 12 बजे तक सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का पेपर होगा, जबकि दोपहर की पारी में 3 से 5 बजे तक सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होगा. आयोग ने परीक्षा आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. अजमेर में 44 परीक्षा केंद्र पर 14 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे.

मिलेंगे 10 मिनट अतिरिक्त: मेहता ने बताया कि ओएमआर शीट में पांचवें विकल्प को भरने के लिए अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय मिलेगा. उन्होंने बताया कि परीक्षा के निर्धारित समय से एक घंटा पहले अभ्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा. देरी से पहुंचने पर परीक्षा से वंचित भी किया जा सकता है. आयोग सचिव ने बताया कि परीक्षा के समय अभ्यर्थियों को मूल आधार कार्ड लाना आवश्यक है. यदि आधार कार्ड नहीं है तो स्पष्ट फोटो युक्त मतदाता पहचान, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य पहचान पत्र लेकर आने के लिए कहा गया है. प्रवेश पत्र पर भी नई रंगीन फोटो चस्पा करें. उन्होंने बताया कि बिना स्पष्ट फोटो के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा.

बहकावे में ना आएं: उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी किसी भी दलाल या असामाजिक तत्व के बहकावे में ना आएं. यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का झांसा देता है तो साक्ष्य के साथ आरपीएससी के कंट्रोल रूम 0145- 2635200, 2635212, 2635255 पर शिकायत कर सकते हैं. मेहता ने बताया कि अनुचित साधनों का उपयोग करने पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, आजीवन कारावास और संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है.

परीक्षा का कार्यक्रम

  • 28 सितंबर 2025 को सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की सुबह 10 से 12 बजे तक पहली पारी में परीक्षा होगी. दूसरी पारी में सिविल इंजीनियरिंग की दोपहर तीन से पांच बजे तक परीक्षा होगी.
  • 29 सितंबर 2025 को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा सुबह की पारी में 10 से 12 बजे तक होगी. वहीं, मैकेनिकल इंजीनियर की परीक्षा दोपहर की पारी में तीन से पांच बजे तक होगी.
  • 30 सितंबर 2025 को सुबह की पारी में 10 से 12 बजे तक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की परीक्षा होगी.

