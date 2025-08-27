ETV Bharat / state

RPSC ने RAS-2023 भर्ती में संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण-पत्रों पर सख्ती की. मेडिकल जांच से कई अभ्यर्थी पीछे हटे. फर्जी दस्तावेज़ वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी.

August 27, 2025

अजमेर: RPSC ने RAS भर्ती परीक्षा-2023 के इंटरव्यू चरण में फर्जी और संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण-पत्रों के मामलों पर कड़ा रुख अपनाया है. आयोग ने पहली बार इस भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच का प्रावधान किया है. इस कदम से उन अभ्यर्थियों में हड़कंप मच गया है, जिनके प्रमाण-पत्र संदिग्ध पाए गए हैं. कई उम्मीदवार तो मेडिकल जांच के लिए निर्धारित तिथि पर मेडिकल बोर्ड के सामने भी उपस्थित नहीं हुए.

मेडिकल जांच से बचने वालों की बढ़ी चिंता: आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आयोग के सामने कई ऐसे मामले आए हैं, जहां अभ्यर्थियों ने मेडिकल जांच से दूरी बना ली. इतना ही नहीं, कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग को आवेदन देकर अपनी श्रेणी बदलने की मांग की है. उन्होंने दिव्यांग श्रेणी से सामान्य या अन्य श्रेणी में समायोजन करने की गुहार लगाई है.

बार-बार आरक्षण का दुरुपयोग: उन्होंने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि कई अभ्यर्थी पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत हैं. वे तृतीय श्रेणी शिक्षक, पटवारी या अन्य पदों पर नौकरी कर रहे हैं और उनकी नियुक्ति भी दिव्यांग श्रेणी के आधार पर हुई है. इन अभ्यर्थियों ने फर्जी प्रमाण-पत्रों के सहारे न केवल एक बार बल्कि बार-बार आरक्षण का लाभ उठाया है. ऐसे मामलों को देखते हुए आयोग ने संबंधित प्रशासनिक विभागों को पत्र लिखकर उनकी दिव्यांगता की दोबारा जांच कराने के निर्देश दिए हैं.

निष्पक्ष चयन पर जोर: आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने कहा कि यह कदम भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाएगा. फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर लाभ उठाने वाले अभ्यर्थियों पर अब सख्त कार्रवाई होगी. वहीं, आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि फर्जी प्रमाण-पत्रों के इस्तेमाल से वास्तविक पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों का नुकसान होता है, इसलिए आयोग अब सतही जांच तक सीमित नहीं रहकर गहन सत्यापन कर रहा है.

कार्रवाई का डर: आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि जो अभ्यर्थी मेडिकल जांच के लिए उपस्थित नहीं होंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इसमें उनकी RAS-2023 अभ्यर्थिता रद्द करने के साथ-साथ भविष्य की सरकारी भर्तियों से भी वंचित किया जा सकता है.

