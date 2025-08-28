अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की सितंबर और अक्टूबर में 5 विभिन्न परीक्षाओ का आयोजन होगा. इसमें सितम्बर माह में तीन परीक्षा होगी. जबकि अक्टूबर में 2 परीक्षाओं का आयोजन होगा. परीक्षाओं के अलावा आयोग में विभिन्न भर्ती के लिए साक्षात्कार के आयोजन भी होंगे.

आयोग के मुताबिक 7 से 12 सितंबर 2025 तक वरिष्ठ अध्यापक ( माध्यमिक शिक्षा ) प्रतियोगी परीक्षा 2024 के विभिन्न विषयों का आयोजन 2 हजार 129 पदों के लिए होगा. इसमें 7 सितंबर को जीके ग्रुप बी, सोशल साइंस, 8 सितंबर को जीके ग्रुप बी, हिंदी, 9 सितंबर को जीके ग्रुप सी, विज्ञान, 10 सितंबर को संस्कृत और उर्दू, 11 सितंबर को जीके ग्रुप डी और गणित विषय की परीक्षा होगी.

इसे भी पढ़ें: आरपीएससी: सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती-2024 के आवेदन में संशोधन का 25 से 31 अगस्त तक मौका

7 सितंबर: सामान्य ज्ञान (ग्रुप B), सामाजिक विज्ञान

सामान्य ज्ञान (ग्रुप B), सामाजिक विज्ञान 8 सितंबर: सामान्य ज्ञान (ग्रुप B), हिंदी

सामान्य ज्ञान (ग्रुप B), हिंदी 9 सितंबर: सामान्य ज्ञान (ग्रुप C), विज्ञान

सामान्य ज्ञान (ग्रुप C), विज्ञान 10 सितंबर: संस्कृत और उर्दू

संस्कृत और उर्दू 11 सितंबर: सामान्य ज्ञान (ग्रुप D) और गणित

इसके बाद 13 सितंबर को चार पदों के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर 2024 की परीक्षा होगी. असिस्टेंट इंजीनियर ( राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवा ) प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 1 हजार 14 पदों के लिए 28 सितंबर को होगा. इसमें 28 सितंबर को सिविल इंजीनियरिंग (प्री), जीके एंड जीएस (प्री), 29 सितंबर को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (प्री), मैकेनिकल इंजीनियरिंग (प्री), 30 सितंबर को एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग (प्री) की परीक्षा होगी.

28 सितंबर: सिविल इंजीनियरिंग (प्री), सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन (प्री)

सिविल इंजीनियरिंग (प्री), सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन (प्री) 29 सितंबर: इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (प्री), मैकेनिकल इंजीनियरिंग (प्री)

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (प्री), मैकेनिकल इंजीनियरिंग (प्री) 30 सितंबर: एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग (प्री)

अक्टूबर माह में होगी यह परीक्षाए : सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2024 की परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को होगी. इसी तरह कृषि अधिकारी ( कृषि विभाग) परीक्षा 2024 का आयोजन 241 पदों के लिए होगा. इसमें सहायक कृषि अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी , कृषि अनुसंधान अधिकारी के पदों के लिए परीक्षा 12 से 19 अक्टूबर तक होगी.

इन भर्ती के लिए रहेंगे साक्षात्कार :-