RPSC : SI भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानिए कब तक कर सकते हैं अप्लाई - SI RECRUITMENT

आरपीएससी की ओर से एसआई भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

राजस्थान लोक सेवा आयोग
राजस्थान लोक सेवा आयोग (ETV Bharat Ajmer)
Published : August 11, 2025 at 1:23 PM IST

अजमेर : राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर 1015 पद के लिए आवेदन 10 अगस्त से शुरू हो गए हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 8 सितंबर है. आयोग ने 5 अप्रैल 2026 को परीक्षा की प्रस्तावित तिथि रखी है.

आवेदन की आवश्यक जानकारी : आयोग की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की छूट दी गई है. अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2026 तक न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए. आयोग की ओर से इससे पहले वर्ष 2021 में भर्ती निकाली गई थी. परीक्षा के लिए स्नातक की डिग्री चाहिए. वहीं, स्नातक में अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार तक निर्धारित योग्यता होना जरूरी है. विज्ञापन के अनुसार भर्ती में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से ही चयन होगा. दो पेपर लिखित परीक्षा के होंगे, जिसमें 200-200 अंक के दो पेपर होंगे. आयोग जल्द ही पाठ्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड करेगा.

इन पदों के लिए भर्ती :

  1. उप निरीक्षक (एपी) : 896 पद
  2. उप निरीक्षक (एपी) सहरिया : 4 पद
  3. उप निरीक्षक (एपी) अनुसूचित क्षेत्र : 25 पद
  4. प्लाटून कमांडर (आरएससी) : 64 पद
  5. उपनिरीक्षक (आईबी) : 26

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन : आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यार्थियों को आयोग की वेबसाइट http://rpsc.rajasthan.gov.in पर क्लिक कर एसएसओ पोर्टल http://sso.rajasthan.gov.in लॉगिन करें. इसके अलावा सिटिजन ऐप ( जी2सी ) में रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) करना होगा. पहली बार ओटीआर करने के लिए अभ्यर्थी का, पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा और आधार कार्ड (नहीं होने पर) पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड में से किसी एक पहचान संबंधी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है. मेहता ने बताया कि पहचान संबंधी दस्तावेज में अभ्यार्थी की फोटो साफ होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि लॉगिन कर सिटिजन ऐप (जी2सी) में उपलब्ध रिक्रूटमेंट का चयन कर अपने ओटर नंबर के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें. वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ओटीआर प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं है.

TAGGED:

RPSC SI RECRUITMENT 2025एसआई भर्ती 2025RPSC SI APPLICATIONSI RECRUITMENT

